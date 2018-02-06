Президентский совет по правам человека попросил исключить картину Васи Ложкина из списка экстремистских материалов

Совет по правам человека (СПЧ) при Президенте Российской Федерации обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу судебного решения, признавшего экстремистской картину «Великая прекрасная Россия…» художника Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин. Минюст России внес данную картину в Федеральный список экстремистских материалов за номером 3381 в 2016 году на основании решения Октябрьского районного суда г. Новосибирска:

«В результате, судом очевидно не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия. По сути дела, суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции РФ», — говорится в обращении СПЧ.

Правозащитники отмечают, что по сей день данное художественное произведение широко распространяется в Интернете, а также экспонируется на выставках. При этом никаких претензий со стороны правоохранительных органов ни к автору, ни к организаторам выставок никогда не предъявлялось.

Совет просит прокурора Новосибирской области рассмотреть вопрос о принесении апелляционного представления на решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска в части, касающейся признания произведения изобразительного искусства «Великая прекрасная Россия..», именуемого в судебном акте «фотоматериалом с надписью «Великая прекрасная Россия…»» экстремистским материалом. Совет будет информировать о результатах рассмотрения данного обращения.

На днях в интервью российским СМИ глава СПЧ Михаил Федотов назвал картину Ложкина очень интересным и «чисто сатирическим» произведением, отметив, что его нельзя вырывать из творческого контекста автора точно так же, как нельзя вырывать фразу из произведения. В качестве примера Федотов привел слова из Евангелия — «Не мир я принес, но меч»:

«Ну что это? Призыв к экстремизму? Пропаганда войны? Что это?… Мы же понимаем, что Евангелие нельзя отнести к экстремистским материалам. Тут точно так же и картина Васи Ложкина — нельзя отнести к экстремистским материалам. Хотя она может быть использована в экстремистских (целях)… Да все что угодно может быть использовано».

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Репост вышеупомянутой картины в социальных сетях становился поводом для возбуждения уголовных дел против российских пользователей интернета уже не один раз. В октябре 2016 года жителем Санкт-Петербурга заинтересовался Следственный комитет из-за размещения «Великой прекрасной России…» на своей страничке ВКонтакте. В середине января уже этого года СУ СК России по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ на активистку Викторию Лобову, и тоже за публикацию данной картины в той же соцсети.

Известный адвокат и правозащитник, глава Международной правозащитной группы «Агора», Павел Чиков, также являющийся членом СПЧ, в своём telegram-канале высказался за упразднение Федерального списка экстремистских материалов в виду его неэффективности. «Ответственность за публикацию нацистской символики может быть только при наличии умысла на пропаганду, — считает он. — ЦПЭ [Центр по противодействию экстремизму] надо упразднить как и статью 282 УК РФ. Дармоедов, охотящихся на картинки в интернете, что в ФСБ, что в МВД, что в прокуратуре — сократить. Дискредитировали сами себя, деградировали до полного безобразия ибо».

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