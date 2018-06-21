Омбудсмен Москалькова: статья 282 УК РФ сконструирована ущербно

Депутаты Государственной Думы заслушали ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, после окончания которого представитель фракции ЛДПР Василий Власов задал вопрос о статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Депутат напомнил о недостатках данной статьи, заявив также, что большинство осужденных по ней — это молодежь. По словам Власова, отбывшие наказание в местах лишения свободы люди вряд ли после этого будут настроены положительно к государству. Депутат спросил у омбудсмена — не рассматривает ли она возможность декриминализации столь спорной статьи?

Москалькова согласилась с представителем ЛДПР, что «любая размытость [трактовки статьи] может приводить к ошибкам». Омбудсмен пообещала проводить целенаправленный мониторинг относительно правоприменения 282 -й статьи, но при этом отметила, что до суда дошла 1/3 часть возбужденных дело, а это «примерно 600 с небольшим» [человек].

«Статья сконструирована ущербно, — согласилась уполномоченный по правам человека. — О декриминализации не готова говорить. Но в каждом отдельном случае надо понимать — что имеется в виду под возбуждением ненависти и вражды?»

Омбудсмен пообещала изучить вопрос «282-й статьи» и пригласила депутатов принять участие в этой работе.

Напомним, фракция ЛДПР в январе текущего года внесла в Госдуму законопроект №360083-7, предлагающий признать утратившей силу статью 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса РФ, а также исключить ссылки на указанную статью в ряде статей Уголовно-процессуального кодекса, не нашёл поддержки в кабинете министров и Верховном суде РФ. Одним из соавторов данного законопроекта выступает и депутат Власов.

К сожалению, законопроект не нашел понимания у Правительства и Верховного суда РФ.

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