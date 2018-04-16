Два года условно за картинки в закрытом альбоме ВКонтакте

В Красноярске Советский районный суд приговорил к двум годам условно медсестру Оксану Походун за несколько картинок в закрытом альбоме на ее странице «ВКонтакте». Как рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, суд признал девушку виновной по части 1 статьи 282 «Экстремизм».

В ходе прений государственный обвинитель просил отправить Походун на 1,5 года в колонию-поселение.

Суд установил, что в 2012 году Оксана Походун создала страницу «ВКонтакте» под псевдонимом, а с 17 июля 2015 года по 5 мая 2016 года в закрытом альбоме на своей страничке разместила серию картинок, которые якобы возбуждали ненависть и вражду по признакам национальности, происхождения и отношения к религии.

Помещённые для посторонних «под замок» картинки касались отношения медсестры к украинским событиям, к некоторым священникам и Президенту России Владимиру Путину.

«В нем [альбоме] я собираю коллекцию разных маргинальных мемов, которые ходят по интернету. Я так полагаю, сотрудники ФСБ зашли на мою страницу, увидели, что хотели — и всё», — сказала сама Походун, добавив, что среди картинок «можно встретить изображение свастики и националистические высказывания в отношении разных народов».

Суд счел, что эти изображения имеют повышенную общественную опасность, несмотря на то, что доступ к ним имела только сама хозяйка странички.

Еще на стадии следствия адвокат Владимир Васин утверждал, что уголовное преследование в отношении его подзащитной связано с тем, что у Походун активная гражданская позиция. После получения на руки текста приговора, Васин и Походун намерены его обжаловать.

Кроме того, у Васина остались вопросы к оперативникам местного УФСБ. Адвокат планирует выяснить, как силовикам стало известно содержание закрытого альбома на странице Походун в соцсети «ВКонтакте» и насколько это законно.

Хотите направить письмо прямиком в ФСБ и быть уверенным , что оно прочитано — пишите в закрытый альбом «в Контакте» .. — Sergei (@Sergei62318326) April 16, 2018

В данном случае сложно не согласиться с редакцией Znak.com: «Видимо судить скоро начнут за то, что ты просто посмотрел на «запрещенную» картинку».

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