В Красноярском крае вводится киберпатруль

В Красноярском крае при поддержке властей начнет работу «Краевой киберпатруль». Проект направлен на «создание безопасного пространств в интернете». Это совместная инициатива Автономной некоммерческой организации Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей» и управления МВД по Красноярскому краю. Созданию киберпатруля будет способствовать получение организаторами гранта на 300 тысяч рублей. Информация о соответствующем конкурсе опубликована на сайте «Гранты Красноярского края для некоммерческих организаций «Партнерство».

Любопытен тот факт, что в описании проекта грантополучатели ссылаются на статью РосКомСвободы, где цифра в 275 тысяч заблокированных Роскомнадзором сайтов подвергается сомнению с помощью нашего исследования, основанного на общественном мониторинге реестра заблокированных сайтов. В данный момент неправомерно (по IP-адресу) блокируется порядка 4,7 миллионов сайтов — это намного больше озвучиваемых надзорным ведомством цифр.

Суть проекта «Краевой киберпатруль» в том, что волонтеры будут отслеживать в сети опасный контент – сайты, через которые распространяют наркотики, призывают к суициду и т.п., сообщать о них в полицию, где уже будет приниматся решение о блокировки сервисов. Стать киберволонтером может любой активный пользователь интернета, достигший 18 лет.

Напомним, в мае текущего года власти Когалыма решили привлечь несовершеннолетних к отслеживанию экстремизма и наркосайтов. По их словам, для поиска запрещенной информации в интернете были задействовали ячейки молодежного общественного движения когалымской «Кибердружины» на базе семи общеобразовательных школ и Когалымского политехнического колледжа, даже не вдаваясь в детали.

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