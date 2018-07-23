Кремль проследит за реагированием региональных властей на критику в соцсетях

В России разрабатывается система мониторинга соцсетей, которая позволяет отслеживать посты недовольных жителей и то, как на них реагируют власти регионов. С инициативой создания системы, получившей название «Инцидент менеджмент», выступила Администрация Президента (АП), и ее уже тестируют в двух регионах.

Как сообщил РБК региональный чиновник, присутствовавший на презентации программы в одном из регионов, автоматическая информационная система управления реакцией на негативные мнения и информационные поводы в социальных сетях разработана ООО «Медиалогия». «Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — уточнил он. В «Медиалогии» подтвердили разработку такой системы и поставку ее в ряд российских регионов.

Система мониторит по ключевым словам пять социальных сетей — ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники. Несколько постов по одной теме в разных соцсетях могут быть объединены в «инцидент». Предполагается, что отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе. У местных и региональных властей, а также у администрации президента будет доступ в режиме реального времени к статистике отработанных и неотработанных «инцидентов». Полностью внедрить систему планируется в 2019 году.

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