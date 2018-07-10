Глава МВД предложил волонтёрам-поисковикам цензурировать Сеть

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая на I Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов, поблагодарил волонтеров за помощь в поиске пропавших людей, отметив, что «только в прошлом году при содействии волонтеров установлено местонахождение нескольких тысяч человек, почти треть из них — несовершеннолетние». По мнению главы МВД, добровольцы-поисковики занимаются нужным и очень ответственным делом, и от них без преувеличения зависит чья-то жизнь, особенно если речь идет о пропавшем ребенке.

По словам главы ведомства, на протяжении семи лет МВД плодотворно взаимодействует с добровольческими организациями. Почти в каждом втором регионе между органами внутренних дел и волонтерскими движениями заключены соглашения о сотрудничестве. Колокольцев считает, что сотрудничество с данными организациями не обязательно должны ограничиваться только поиском пропавших без вести людей:

«Есть множество интересных проектов, где вы востребованы. В первую очередь, — это мониторинг сети Интернет на предмет выявления запрещенной информации, профилактика наркомании и подростковой преступности. Мы готовы рассмотреть любые инициативы и заинтересованы в конструктивном диалоге».

.

Предложение Колокольцева выглядит особенно пикантно, если учесть тот факт, что власти один раз уже «помогли» занимающимся поиском пропавших без вести, заблокировав удобную для их деятельности онлайн-рацию Zello под соусом борьбы с экстремизмом и призывам к массовым беспорядкам.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко не видит смысла в привлечении волонтеров к поиску запрещенной информации в сети, отметив, что отдельные пользователи или организацию занимаются этим уже сейчас.

«В интернете эта модель так примерно и работает, потому что обычно еще есть кнопочка «пожаловаться на контент», особенно в user-generated content изданиях (ресурсах, основанных на пользовательском контенте). Поэтому в самой идее ничего плохого нет, просто, по-моему, она уже как-то решена», — сказал он.

Г.Клименко полагает, что ведомство хочет структурировать работу волонтеров по поиску запрещенной информации, но с его точки зрения, в этом нет необходимости.

«Инициатива МВД бесполезна, а попытки ее реализовать могут навредить», — сказал в интервью «Эху Москвы» руководитель общественной организации Роскомсвобода Артем Козлюк.

«Интересно, что предлагая стать доносчиками, Колокольцев, сам того не желая, демонстрирует технологический уровень России, — рассуждает журналист Матвей Ганапольский. — Это на проклятом Западе Твиттер делает автоматический фильтр на ключевые слова и интеллектуальную систему, которая анализирует весь текст в целом, даже если автор маскируют ключевые слова и пишет иносказательно. В России другое: с одной стороны, частная компания Яндекс выпускает умную программу ‘Алиса’, и пиарит её на весь мир, а с другой, государственный служащий Колокольцев, по старинке, объявляет набор доносчиков. Что интересно, Колокольцев предлагает заниматься доносительством бесплатно, по-волонтёрски, а значит, от души, от сердца».

Как восприняли инициативу главы МВД сами волонтеры, пока неясно, но, судя по тому, сколько людей ежедневно объявляется в розыск, вряд ли она вызовет особый энтузиазм. Также стоит заметить, что это уже далеко не первая попытка использовать бесплатную рабочую силу для мониторинга интернета на предмет поиска запрещенной информации.

.



.

Читайте также:

Доносы помогают прокурорам раскрывать цифровые покушения на Россию

🔓

Патрушев привлечёт «интернет-дружинников» для воспитания патриотизма среди молодёжи

🔓

В Красноярском крае вводится киберпатруль

🔓

В Когалыме учат школьников посещать террористические ресурсы и наркосайты

.