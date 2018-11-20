Ячейки по кибердоносам активно организуются в регионах

Законопроект о легализации так называемых «кибердружин» уже подготовлен и процесс создания организаций, в задачи которых входит мониторинг интернета на предмет поиска запрещённой информации, словно приобрёл дополнительное ускорение. На презентациях открытия кибердружин присутствуют не только представители данных организаций, проникающие в школы, колледжи и вузы, но также высокие чины из МВД, администраций городов, областей, etc.

География охвата активности кибердружин достаточно широкая — в этом процессе задействованы многие регионы РФ. «Волонтёры» встречаются с молодёжью, проводят лекции в учреждениях среднего, среднего профессионального образования и вузах. Привлекаемый для этого административный ресурс не заметить сложно, особенно с учётом развёрнутой пиар-кампании в СМИ.

Только в ноябре текущего года в региональных и федеральных СМИ связанным с ними событиям были посвящены десятки публикаций, словно происходит раскрутка какого-то очередного «преемника», только в плане замены одного ведомства на другое, либо как очередную прокладку между властью и обществом, решения которой что-то значат лишь в новостных публикациях, как это сейчас происходит с ОНФ.

Русская служба «Радио Свобода» создала интерактивную карту, на которой изображены регионы, где уже созданы или создаются «кибердружины» или «киберпатрули». Как видим, охват уже достаточно большой.

С момента объявления депутатами-единороссами намерения внести соответствующий законопроект в Госдуму, новости о таких организациях в регионах практически никогда не выпадали из информационного поля.

Так, в начале ноября департамент по делам молодёжи Приморского края, аппарат краевой антитеррористической комиссии и Молодёжная палата при Думе Владивостока пригласили жителей Приморья принять участие «в борьбе с незаконным контентом в Интернете», вступив в «медиабратство «Киберволонтёры»». В их задачи будет входить поиск «деструктивных материалов в региональном сегменте Интернета, взаимодействуя с правоохранительными органами по противодействию распространению противоправного контента». Каждый киберволонтёр получит именную карту, которая подтвердит его членство в общественном движении и предоставляющую её владельцу разнообразные бонусы, а также дополнительные материальные поощрения.

«Десять самых активных киберволонтеров по итогам каждого месяца будут получать билеты в кино, а трое лучших по итогам года – ноутбук, планшет и смартфон», – уточнили в аппарате антитеррористической комиссии Приморского края.

Также в регионе реализуется госпрограмма «Безопасный край», о которой мы рассказывали в одной из наших публикаций. Программа «предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма».

В Новгородском госуниверситете им. Ярослава Мудрого руководство вуза совместно с региональным УМВД и руководителем авторского проекта «Интернет без опасности» провели встречу с учащимися на предмет вовлечения местной молодёжи в волонтёрскую деятельность. В частности, замначальника отдела информации и общественных связей УМВД области Татьяна Золотухина рассказала о современных криминальных угрозах, после чего «ходе дальнейших выступлений был сделан акцент на таких угрозах, которые несет в себе сеть Интернет, как кибербуллинг и вовлечение детей в всевозможные движения экстремисткой направленности».

Затем молодым людям предложили не оставаться равнодушными к данным проблемам и присоединиться к добровольческому движению «Кибердружина». Данная встреча, отмечают местные СМИ, состоялась также в рамках проведения Управлением МВД России по Новгородской области информационно-профилактической акции «Не дайте себя обмануть!».

На встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой, приехавшей в Великий Новогород с рабочим визитом, губернатор Новгородской области назвал работу кибердружин частью к комплексного подхода по борьбе с «экстримизацией молодёжи»: «Это молодые ребята, которые другую часть работы должны выполнять – помогать отлавливать тех негодяев, которые пропагандируют насилие, пропагандируют терроризм в интернете».

Активность проявляет и воронежская кибердружина. В частности, ими была протестирована программа, которая автоматически сканирует интернет-каналы и составляет реестр «опасных материалов». Руководитель местных кибердружинников Евгений Нежельский рассказал о принципе работы программы:

«Вы выбираете группу, или набор групп, которые вам интересны, то есть то, что вы хотите просматривать. Вы забиваете их в свой личный кабинет, эти группы и сайт самостоятельно в течение каждых 10 минут обновляет весь контент, находящийся во всех ваших группах. В течение двух суток каждый контент проходит стадию анализа, и в конце 48 часов вы можете увидеть результаты по вашему контенту».

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Мониторят кибердружинники сразу 4 социальные сети. Особо пикантный момент в деятельности воронежских «блюстителей онлайн-безопасности» — обещание взять под защиту честь, достоинство и безопасность чиновников. Молодые люди будут отслеживать угрозы и нецензурные комментарии в социальных сетях в адрес госслужащих. По словам активистов, «агрессия в виртуальном пространстве может привести к печальным последствиям в реальной жизни».

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«Пока что самое «популярное» злокачественное направление среди молодёжи – это критика власти, оценка действия политиков, побуждающая к агрессивным действиям», — считают кибердружинники Воронежа.

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Рекомендуем ознакомится с видеоинтервью кибердружинника и проректора университета, где создана такая ячейка: «Большие братья. Парни без эмоций будут наблюдать за воронежскими соцсетями».

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В Саратове при поддержке силовиков, местных властей и с участием известного тверского «киберактивиста» Григория Пащенко также была создана местная ячейка этой организации. Встреча прошла в областной универсальной научной библиотеке, где было сказано, что отделения организации уже есть в 32 регионах, а также напомнили об основной задаче киберволонтёров — борьбе с «опасной» информацией в Сети.

Председатель региональной Общественной палаты Александр Ландо, участвовавший в открытии саратовской кибердружины, заявил:

«Объявлена война в этой области интернет-безопасности. Нам нужно победить, хотя бы ослабить натиск киберпреступников».

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«В зоне риска, в первую очередь, находятся дети», — считает Ландо. По его мнению, именно их чаще всего переманивают к себе террористы ИГИЛ (запрещенной террористической группировки на территории РФ). При этом вербовка ведется в социальных сетях.

На этом же заседании, когда Ландо уже покинул зал, произошёл странный курьёз. Во время лекции Пащенко о кибербезопасности, на презентационном экране неожиданно появились фривольные фотографии главы региональной Общественной палаты.

Григорий Пащенко заявил корреспонденту ИА «Свободные новости», что не имеет отношения к появлению этих фото в своей презентации. Как рассказал главный кибердружинник страны, он обратил внимание, что данные изображения на экранах появились после того, как к ноутбуку с презентацией подошли двое неизвестных молодых людей, вставили в устройство флешку и вскоре удалились.

Пащенко заявил, что подобные провокации часто происходят. Так, по его словам, иногда злоумышленники заранее настраиваются на частоту микрофона перед выступлением депутата и транслируют заранее записанный компрометирующий текст, например — «Я вор».

По словам самого Ландо, это провокация, и все участники мероприятия уже написали заявления в Роскомнадзор и главе ГУ МВД по Саратовской области Николаю Трифонову, после чего они были вызваны в полицию, где дали свои объяснения, а компьютер полицейские изъяли для проведения расследования.

Во время обсуждения молодёжного проектирования в социально-экономическом развитии страны, состоявшемся на базе Нижневартовского госуниверситета с участием губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой, поднимался в том числе и вопрос добровольческой деятельности. Почему-то именно вопросы безопасности, студенты здесь назвали (или их очень попросили назвать) одними из первых, представив глобальную сеть как один из наиболее распространённых источников опасности. Именно с этой целью, утверждают они, на базе НВГУ была в своё время создана кибердружина. Она ведет свою деятельность по нескольким направлениям: ксенофобия и терроризм, незаконное распространение наркотических и психотропных веществ, вредоносные и мошеннические ресурсы и др.

Добровольцами «Кибердружины НВГУ» ведется работа над повышением информационной грамотности. Они разрабатывают автоматизированную систему с использованием нейронных сетей и математических материалов для анализа текстовой информации на потенциальное присутствие противоправного контента», – рассказала участница «Кибердружины НВГУ» Марика Трубина.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов отметил, что кибердружина Нижневартовска – самая многочисленная в округе. Только в НВГУ над этим направлением работает 15 человек.

«За безопасностью в Интернете также следят дружинники из медицинского, нефтяного, социально-гуманитарного, строительного, политехнического колледжей. Еще 33 кибердружины созданы на базе школ. Ваша работа, которую вы проделываете, является очень важной для города, округа и страны. Мы должны чувствовать себя комфортно в той среде, в которой живем», – подчеркнул глава города.

Ещё один город в ХМАО-Югре обзавёлся своей кибердружиной — Лангепас. В прессе это представляется как группа энтузиастов, которые на добровольных началах мониторят интернет-пространство. Их задача — найти странички с запрещённым содержанием, например те, на которых можно купить психотропные вещества.

«Помогать кибердружинникам чистить интернет будет специальное программное обеспечение, — говорится в пресс-релизе. — Только за прошлый месяц прокуратура Лангепаса обнаружила пятнадцать сомнительных интернет-страниц. На сайтах пользователям предлагалось купить наркотики и оружие. Всего с начала года специалисты заблокировали около сорока сайтов».

Центром добровольчества «Сила Урала» в Свердловской области была создана кибердружина ещё в конце июля текущего года. Насколько эффективно себя проявила эта организация, неизвестно. Тем более, что чиновная судьба ее инициатора, директора департамента молодёжной политики области Ольги Глацких, висит на волоске — после неосторожного высказывания на встрече с молодёжью она уже потеряла пост в «Единой России», а СКР сначала собралось, но потом раздумало проверять доверенный ей департамент на предмет нецелевого расходования средств.

По инициативе прокуратуры Курганской области в Зауралье проходит антинаркотический месячник «Мы за жизнь без наркотиков». В его рамках на базе Курганского государственного университета начал работу «Киберпатруль». Сотрудники прокуратуры совместно с региональными УМВД и Роскомнадзором провели для активных студентов мастер-класс по выявлению и блокировке сайтов, пропагандирующих реализацию и употребление наркотических веществ.

«Участниками «Киберпатруля» уже выявлено свыше 30 интернет-страниц, информация по которым направлена в Роскомнадзор для внесения данных в Единый реестр запрещённых интернет-ресурсов», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства, отмечая, что студенты продолжат работу в свободное от учёбы время.

В Туле кибердружина существует с 2011 года, и на недавней встрече с представителями волонтёрских организаций с губернатором области Алексеем Дюминым вспоминали в том числе и о ней.

Глава области отметил, что в регионе насчитываются десятки тысяч добровольцев, действуют 165 волонтерских организаций. Он уточнил, что они занимаются «решением самых разных проблем — решают экологические и культурные задачи, создают кибердружины, которые отслеживают в Сети группы, распространяющие наркотики и сообщества, которые призывают к суицидам». Руководство области также пообещало поддерживать и поощрять волонтёров.

Несмотря на бравурные настроения властей в регионах относительно кибердружин, Сеть и эксперты скептически отнеслись как к самому движению, так и к закону, который хотят принять депутаты Госдумы.

Эксперты проекта «Агентство кибербезопасности» предупреждают, что создание кибердружин может усилить популярность так называемого темного Интернета и в целом привести к росту числа анонимов. А глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин уже отметил, что все это больше походит на какую-то профанацию идеи добровольчества.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод также высказался о сомнительности такой активности. «Противодействие экстремизму – тема очень сложная, здесь могут возникнуть опасные перекосы. В некоторых регионах, где уже стартовал общественный проект «Кибердружины», студенты ведут мониторинг Интернета, вступают в полемику с авторами радикальных материалов. Но к оценке материалов они все-таки подключают опытных экспертов», – отметил Брод. Например, Северокавказский федеральный университет консультирует и правоохранителей, и кибердружинников.

Что же касается думской инициативы повсеместного или даже обязательного создания кибердружин, то Брод опасается, что тем самым законодатели «наломают дров». Законопроект уже вызывает много вопросов: допустим, непонятно, по каким критериям людей будут отбирать в эти дружины, хватит ли у дружинников знаний и подготовки для определения экстремистских материалов, тем более что «порой даже у профессиональных экспертов нет единого мнения по тому или иному тексту». У Брода есть и более значимые вопросы: «Не завалят ли впоследствии кибердружинники липовыми обращениями правоохранительные органы? Не начнут ли узаконенные борцы воевать с представителями оппозиции, неудобными журналистами, блогерами? Ведь под размытое понятие «экстремизм» можно подверстать и все эти категории граждан».

В целом Брод считает, что нет необходимости в создании таких дружин: «Для чего они нужны, если помимо Центров Э в МВД создается и рабочая группа, которая будет бороться с радикалами в Интернете?» Он также напомнил, что уже сейчас есть и другие общественные проекты, например Лига безопасного Интернета, которая занимается мониторингом «опасного» контента.

Пользователями высказываются в основном просто осуждающе и односложно, но порой ставятся и резонные вопросы. Например, зачем же тогда нужен «пакет Яровой», если приходится для слежки нанимать волонтёров.

Кандидат филологических наук, советник при ректорате НовГУ Николай Подосокорский считает это неадекватной реакцией властей на происходящие социальные, политические и экономические события в офлайне:

«В слабеющей «Единой России» решили, что в падении рейтинга партии власти виноваты интернет с его вольностями в целом и соцсети с оппозиционным контентом в частности, и потому подготовили законопроект о закреплении правового статуса т.н. «кибердружин»… Почему-то так и думал, что построение цифровой экономики в наших реалиях сведется именно к разделению пользователей Сети на традиционные земщину и опричнину. Только если в советские времена бдительными призывали быть всех граждан, то теперь гордое звание кибердоносчика и цифрового стукача будут носить специально отобранные молодчики, для которых и такого рода деятельность будет неким «социальным лифтом» и возможностью получить халявное финансирование для борьбы с «врагами народа» и «экстремистами». Кроме того, теперь можно будет отомстить кому-то, записавшись в местную кибердружину и настрочив донос на запись, комментарий, лайк или репост того, кто тебе не нравится. В отдельных случаях можно будет даже спровоцировать на публикацию «экстремистского» контента с последующим его разоблачением».

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Подосокорский видит в действиях депутатов желание посеять рознь в обществе, прогнозирует рост количетсва дел об экстремизме в интернете, особенно с учётом раздувания силового аппарата по всей стране. «Вот вам и прорыв, только не технологический, а клептократический», — резюмирует он.

Между тем в информационно-аналитическом центре «Сова» отметили, что прежние попытки властей оградить учеников от плохих сайтов, по существу, оказались неудачными. Ранее все учебные заведения установили программу контентной фильтрации доступа в Интернет. «Однако на практике оказалось, что она не справляется с поставленной задачей, что и было выяснено в результате прокурорских проверок по всей стране», – сообщили в «Сове». То есть школьники достаточно просто обходят все фильтры. Это происходит в том числе и потому, пояснили эксперты, что «невозможно составить исчерпывающий список запрещенных адресов».

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