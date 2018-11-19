Соцсетям в «Сколково» готовят свой закон

Центр компетенций автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» (ЦЭ), который возглавляет фонд «Сколково», подготовил концепцию законопроекта о регулировании оборота данных, которые создают пользователи соцсетей. Документ есть в распоряжении «Ъ», и актуальность предложений подтвердили двое участников рынка.

Согласно концепции, интернет-площадки будут обязаны информировать пользователя при создании аккаунта о типе соцсети. Например, публикуя данные на открытой площадке, пользователь соглашается с тем, что они становятся общедоступными для неограниченного круга лиц. В то же время если площадка имеет настройки конфиденциальности и дает пользователю возможность закрыть аккаунт, то она несет перед ним ответственность за сохранность закрытой информации, следует из концепции.

По мнению авторов, любое юридическое ограничение доступа к общедоступной информации создаст неравные условия для отечественных и зарубежных игроков рынка данных. «Закрытие данных и присвоение их площадкам фактически приведет к монополизации рынка, поскольку площадки сами являются активными игроками рынка данных»,- говорится в концепции.

Текст законопроекта планируется подготовить до конца ноября, потом он будет направлен на рассмотрение в рабочую группу ЦЭ и на согласование в федеральные органы госуправления, сообщили газете в «Сколково».

Согласно позиции Минэкономразвития, в случае либерализации режима работы с общедоступными данными стоит предусмотреть механизмы компенсации и дополнительную защиту прав человека и гражданина.

Наиболее массовыми площадками в РФ концепция называет ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube, Одноклассники» Twitter. В соцсетях рунета насчитывается более 200 млн русскоязычных активных профилей, создающих более 90 млн сообщений в сутки.

Вице-премьер Максим Акимов знает о подготовке законопроекта, сообщила его представитель Алия Самигуллина. Однако она уточнила, что документ «в любом случае не входит в приоритетный пакет».

В Ростелекоме говорят, что изучают поправки и будут участвовать в их обсуждении. Согласно позиции Минэкономики, в случае либерализации режима работы с общедоступными данными стоит предусмотреть механизмы компенсации и дополнительную защиту прав человека и гражданина.

В Mail.ru Group (объединяет ВКонтакте, Одноклассники и др.) от комментариев отказались, так же поступили в Google, Яндексе, Сбербанке, МТС, МегаФоне.

Сейчас персональные данные могут стать общедоступными только с согласия субъекта, напоминает источник «Ъ» на рынке телекоммуникаций. Концепция предполагает признание данных общедоступными, если они раскрыты неопределенному кругу лиц, то есть фактически без согласия субъекта, это может привести к нарушению прав граждан и поставить под угрозу бизнес интернет-компаний, которым принадлежат права на собранные данные.

Предлагаемый в концепции подход лежит в области узаконивания деятельности дата-брокеров — компаний, которые не всегда законным путем собирают персональные данные в интернете, считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Это может поражать в правах пользователей, выбирающих для размещения данных публичные аккаунты»,— считает он. Например, в случае с пользователями Instagram всячески поощряется публичность аккаунта и большое число подписчиков, однако пользователи все же рассчитывают на некоторую защиту своих данных, они не предполагают, что их фото можно будет просто использовать без согласия, поясняет эксперт.

.



.

Читайте также:

«Цифровая экономика»: персональные данные можно сливать

🔓

Эксперты при Правительстве РФ подвергли критике законопроект «О Big Data»

🔓

МФЦ допускает утечки персональных данных россиян

.