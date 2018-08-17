«Цифровая экономика»: персональные данные можно сливать



Эксперты из IT-компаний, операторов связи и банков, входящих в автономную некоммерческую организацию «Цифровая экономика», разработали поправки, которые позволят бизнесу передавать персональные данные граждан без их ведома (соответствующий документ есть в распоряжении «Ведомостей»).

В АНО «Цифровая экономика» входят представители различных крупных коммерческих организаций России, а среди учредителей числятся: Правительство РФ, Агентство стратегических инициатив, «1С», Билайн, «ВЭБ-инновации», Mаіl.Ru Group, Мегафон, МТС, Открытая мобильная платформа, Почта России, Rambler & Co, Росатом, Ростех, Ростелеком, Сбербанк, фонд «Сколково» и Яндекс.

Согласно законопроекту рабочей группы, получив данные человека с его согласия, компания дальше сможет самостоятельно ими распоряжаться и передавать на обработку подрядчику без уведомления владельца. Подрядчик, в свою очередь, также сможет передавать информацию, но только уведомив компанию-заказчика. Отвечать за сохранность персональных данных будет компания, которая первоначально получила согласие человека на их обработку.

Поправки написали представители бизнеса, а фонд «Сколково» (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их в следующую инстанцию по направлению – рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, заявил представитель «Сколково». Она либо одобрит поправки, либо вернет в «Сколково» на доработку.

«Мегафон» в целом поддерживает законопроект – он усовершенствует порядок обработки данных, а это будет стимулировать развитие новых услуг в цифровой экономике, объясняет представитель оператора. Эксперты движутся к тому, чтобы упростить выдачу, отзыв, корректировки согласий на обработку персональных данных, считает представитель «Ростелекома».

При правильном регулировании новый порядок обращения с персональными данными поможет бизнесу оптимизировать их обработку, а для граждан сделает оборот данных более прозрачным и подконтрольным, предполагает представитель «Ростелекома».

Есть и не согласные с идеей, зафиксированной в поправках. Человек потеряет четкий контроль за передачей его персональных данных и станет бесправным в этом процессе, комментирует документ директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович: он разрешает нынешним и будущим – любым партнерам компании распоряжаться данными без ведома человека. Такой подход, по мнению Орехович, нарушает права пользователя. Данные могут принадлежать только субъекту и только он может ими распоряжаться, присваивать его данные себе не может никто, непреклонна она.

Поправки противоречат духу и букве закона о персональных данных, поддерживает ФРИИ управляющий партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Мировое сообщество стремится к тому, чтобы максимально четко информировать людей, зачем у них собирают данные, описывать, как и кто будет их использовать, ограничивать их обработку целями, заявленными при сборе, объясняет Емельянников. Такое, в частности, предусматривает вступивший в силу в мае в Евросоюзе регламент защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR), сообщает он.

Предложенные поправки, очевидно, выгодны только бизнесу, который сможет сделать данные товаром и продавать их в своих интересах, уверен Емельянников, и, более того, логика этих поправок может спровоцировать множество нарушений закона о рекламе, потому что этот закон запрещает использовать персональные данные в маркетинговых целях без согласия потребителя. Штраф за каждое такое нарушение составляет от 100 000 до 500 000 руб.

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