Роскомнадзор проверит Burger King в 2019 году

Роскомнадзор проверит Burger King на нарушение закона «О персональных данных» в 2019 году.

«Друзья! Есть новости по поводу возможной утечки данных через приложение «BURGER KING Russia», — сообщило надзорное ведомство в официальном паблике ВКонтакте. — Раз: мы включили Burger King в план проверок на будущий год. Два: жалобы пользователей, находящиеся вне полномочий РКН, мы оформили и отправили коллегам в службу, ответственную за безопасность граждан России. Небольшой комментарий. Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона «О персональных данных» в 2019 году».

Пользователи в комментариях под этим постом в основном выражают крайнюю степень недоумения «оперативностью» и желанием РКН выполнять свои обязанности.

Летом 2018 года клиенты сети ресторанов фастфуда Burger King заметили, что их новое приложение записывает их данные (имена, телефоны, номера карт). Один из пользователей подробно расписал, как ему удалось выяснить, что за ним шпионит фастфуд. Информация о шпионаже со стороны данной сети ресторанов быстрого питания вызвала большой резонанс. Хотя разработчик попытался опровергнуть доводы молодого человека, по мнению экспертов РосКомСвободы, приложение Burger King всё-таки не соответствует закону №152-ФЗ.

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