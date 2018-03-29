Роскомнадзор больше не считает GetContact опасным

Приложение GetContact перенесет базы данных россиян на территорию страны. Об этом его представители сообщили в официальном письме заместителю руководителя Роскомнадзора Александру Панкову, рапортует пресс-служба надзорного ведомства, а также делится радостью относительно этого события в официальном Twitter, при этом зачем-то рекламируя дешевизну российской электроэнергии и бензогенераторы:

Россия входит в топ стран с самым дешевым электричеством. Отечественные бензиновые генераторы не уступают импортным аналогам.

Локализуйте данные на территории России, обеспечьте бесперебойную работу своей компании! — Роскомнадзор (@roscomnadzor) March 29, 2018

Вот как это сделал GetContact, например: https://t.co/1f3jRzFkxL — Роскомнадзор (@roscomnadzor) March 29, 2018

Напомним, на фоне популярности сервиса GetContact, который позволяет узнать, как пользователь записан в чужих списках контактов, в начале месяца Роскомнадзор предупреждал россиян о необходимости с осторожностью относиться к «подобным приложениям», а затем инициировал его проверку.

Теперь уже надзорное ведомство сообщает, что «для соблюдения норм Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», компанией GetContact будут локализованы Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности для российских пользователей».

Кроме того, обещает РКН, будет реализована техническая возможность уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных. Уведомления будут рассылаться через доступные мессенджеры, либо, при отсутствии подключения номера, по SMS.

«Роскомнадзор как Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обеспечивает, организует и осуществляет государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»», — отмечается на сайте ведомства.

Приложение GetContact начало набирать популярность в России в конце февраля, заняв в магазине приложений App Store в России первую строчку рейтинга по количеству скачиваний и обогнав даже Telegram. Только за февраль, как рассказал представитель аналитической компании App Annie, россияне скачали это приложение около 200 тыс. раз (учитывались данные как Google Play, так и App Store).

Вскоре после всплеска популярности приложения пользователи обратили внимание на то, как оно собирает и использует персональную информацию. В частности, в пользовательском соглашении было указано, что GetContact может делиться персональной или корпоративной информацией с любой третьей стороной, а также собирать данные с помощью разного рода инструментов и методов для статистических целей. В ряде стран, например в Казахстане и Азербайджане, GetContact было заблокировано.

.



.

Читайте также:

10 способов эксплуатации и манипулирования вашими данными

🔓

В Минкомсвязи разработали для россиян форму согласия на обработку персональных данных

🔓

Приложением GetContact заинтересовался Роскомнадзор

🔓

О том как Роскомнадзор всему миру интернет поломать собрался

.