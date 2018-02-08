В Минкомсвязи разработали для россиян форму согласия на обработку персональных данных

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выложило на общественное обсуждение проект постановления Правительства России «Об утверждении формы согласия на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина РФ в федеральной государственной системе «Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», и иных сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами, в указанной системе, и биометрических персональных данных».

Проект постановления разработан во исполнение пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующего работу госорганов с персональными данными россиян. Как сказано в данном законе, «форма согласия утверждается Правительством Российской Федерации на обработку:

1) сведений, необходимые для регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации, и иных сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами, — для размещения в единой системе идентификации и аутентификации;

2) биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации – для размещения в единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее — единая биометрическая система)».

«Согласно указанному пункту государственные органы, банки и иные организации в случаях, определенных федеральными законами, после проведения идентификации при личном присутствии гражданина Российской Федерации на безвозмездной основе размещают в электронной форме данные сведения с его согласия», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления Правительства.

Также авторы документа напоминают, что

«В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –Федеральный закон

№ 152-ФЗ) субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Кроме того, согласно части 4 статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Так же в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона

№ 152-ФЗ сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 указанной статьи».

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В соответствии с формой согласия, субъект персональных данных дает согласие на обработку его персональных данных для реализации единой цели – обеспечения его идентификации на основе его биометрических персональных данных одновременно лицу, осуществляющему сбор персональных данных; Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (или правопреемнику) — оператору единой системы идентификации и аутентификации; ПАО «Ростелеком» (или правопреемнику) – оператору единой биометрической системы. «Учитывая изложенное, а также в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, разработан проект постановления», — также сказано в документе.

Постановлением Правительства утверждается форма согласия гражданина на обработку персональных данных, где указываются его пол, возраст, паспортные данные, место регистрации, ИНН, страховой номер индивидуального лицевого счета, контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты), иные сведения, установленные Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России, а также необходимые для регистрации или обновления моего профиля в федеральной государственной информационной системе ЕСИА.

Также, согласно документу, гражданин должен дать право на обработку его биометрических персональных данных, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ.

Кроме этого, гражданин должен будет дать согласие на обработку своих данных оператору (в данном случае — Банку), Министерству связи и массовых коммуникаций, ПАО «Ростелеком». Все три оператора вправе «осуществлять автоматизированную обработку персональных данных, их обработку без использования средств автоматизации, а также смешанную обработку таких данных, в том числе, с передачей по внутренней информационно телекоммуникационной сети, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». Операторы также вправе обращаться в иные организации для проверку предоставленных гражданином сведений на предмет их полноты и достоверности.

Согласно документу, гражданин также даёт согласие на обработку своих персональных данных (включая биометрию) «на срок, не превышающий 50 лет с даты получения настоящего согласия оператором».

В форме согласия гражданина на обработку персональных данных также есть пункт, где гражданин подтверждает, что он проинформирован о возможности отзыва настоящего согласия путем личного обращения или направления письменного запроса на имя операторов. Кроме этого, гражданин информируется этим документом что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата окончания общественного обсуждения документа — 21 февраля 2018 года. Свои пожелания или замечания можно оставить на странице данного проекта постановления Правительства РФ, пройдя регистрацию через систему ЕСИА.

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