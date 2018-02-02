Идентификацией граждан на основе биометрики займётся Минкомсвязь

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минкомсвязью на общественное обсуждение выложен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных». Основанием для разработки стал федеральный закон от 31.12.2017 №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по части применения информационных технологий в целях идентификации граждан РФ.

Документом предлагается установить Минкомсвязь федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных.

«Проект постановления направлен на закрепление полномочий уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных. Кроме того, проектом постановления предлагается установить сроки разработки нормативных правовых актов в рамках компетенции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, предусмотренные Федеральным законом № 482-ФЗ», — сказано в пояснительной записке к документу.

Министерству в рамках полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, и по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, будет необходимо:

в срок до 30 апреля 2018 года утвердить порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных в целях идентификации, порядок размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее — единая биометрическая система), а также утвердить требования к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации (в банковской сфере и иных сферах финансового рынка указанные требования устанавливаются);

в срок до 30 апреля 2018 года утвердить формы подтверждения соответствия информационных технологий и технических средств, предназначенных для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации, требованиям, определенным в соответствии абзацем вторым настоящего пункта, и опубликовать перечень технологий и средств, имеющих подтверждение соответствия (в банковской сфере и иных сферах финансового рынка формы подтверждения соответствия устанавливаются);

в срок до 20 мая 2018 года утвердить методики проверки соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица его биометрическим персональным данным, содержащимся в единой биометрической системе, а также определить степень взаимного соответствия указанных биометрических персональных данных, достаточную для проведения идентификации.

«Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства связи массовых коммуникаций Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций», — сказано в проекте приказа.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 15 февраля 2018 года. Свои пожелания или замечания вы можете высказать под данным документом

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