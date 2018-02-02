02.02.2018
Идентификацией граждан на основе биометрики займётся Минкомсвязь
Минкомсвязь разработает порядок сбора и хранения биометрических данных россиян, определит техсредства и требования к ним, утвердит методики проверки соответствия этих данных для идентификации граждан

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На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минкомсвязью на общественное обсуждение выложен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных». Основанием для разработки стал федеральный закон от 31.12.2017 №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по части применения информационных технологий в целях идентификации граждан РФ.

Документом предлагается установить Минкомсвязь федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных.

«Проект постановления направлен на закрепление полномочий уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных. Кроме того, проектом постановления предлагается установить сроки разработки нормативных правовых актов в рамках компетенции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, предусмотренные Федеральным законом № 482-ФЗ», — сказано в пояснительной записке к документу.

Министерству в рамках полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, и по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, будет необходимо:

  • в срок до 30 апреля 2018 года утвердить порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных в целях идентификации, порядок размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (далее — единая биометрическая система), а также утвердить требования к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации (в банковской сфере и иных сферах финансового рынка указанные требования устанавливаются);
  • в срок до 30 апреля 2018 года утвердить формы подтверждения соответствия информационных технологий и технических средств, предназначенных для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации, требованиям, определенным в соответствии абзацем вторым настоящего пункта, и опубликовать перечень технологий и средств, имеющих подтверждение соответствия (в банковской сфере и иных сферах финансового рынка формы подтверждения соответствия устанавливаются);
  • в срок до 20 мая 2018 года утвердить методики проверки соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица его биометрическим персональным данным, содержащимся в единой биометрической системе, а также определить степень взаимного соответствия указанных биометрических персональных данных, достаточную для проведения идентификации.

«Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства связи массовых коммуникаций Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций», — сказано в проекте приказа.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 15 февраля 2018 года. Свои пожелания или замечания вы можете высказать под  данным документом

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