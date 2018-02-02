Идентификацией граждан на основе биометрики займётся Минкомсвязь

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минкомсвязью на общественное обсуждение выложен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных». Основанием для разработки стал федеральный закон от 31.12.2017 №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по части применения информационных технологий в целях идентификации граждан РФ.
Документом предлагается установить Минкомсвязь федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных.
«Проект постановления направлен на закрепление полномочий уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных. Кроме того, проектом постановления предлагается установить сроки разработки нормативных правовых актов в рамках компетенции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, предусмотренные Федеральным законом № 482-ФЗ», — сказано в пояснительной записке к документу.
Министерству в рамках полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, и по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, будет необходимо:
«Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства связи массовых коммуникаций Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций», — сказано в проекте приказа.
Дата окончания общественного обсуждения документа — 15 февраля 2018 года. Свои пожелания или замечания вы можете высказать под данным документом
.
Читайте также:
Силовики получат биометрические данные россиян без их согласия
🔓
В 2018 году в России определят ведомство, отвечающее за права ребёнка в Сети
🔓
В Минсвязи проверили возможность перехвата SMS и отключения зоны .RU от интернета
🔓
Закон об идентификации пользователей мессенджеров никак не может начать работать
.