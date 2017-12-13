В 2018 году в России определят ведомство, отвечающее за права ребёнка в Сети

Министерством связи и массовых коммуникаций РФ на общественное обсуждение (сроком до 25 декабря этого года) выложен проект приказа «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации на 2018-2020 годы». В пояснительной записке к проекту нормативного правового акта сказано, что «план предполагает реализацию целого ряда мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в информационном пространстве, повышение уровня медиаграмостности детей и родителей, а также повышение качества детской информационной продукции». Контроль за исполнением данного приказа будет возложен на замминистра Алексея Волина.

План предусматривает проведение ежегодных мероприятий, направленных на повышение уровня медиаграмотности детей и родителей (круглых столов, образовательных и просветительских форумов, различных конкурсов, премий и других мероприятий). Одновременно с этим планируется разработка методических рекомендаций по курсу «Основы информационной безопасности», включающему в том числе разделы: «Основы проверки фактов и вертификации контента в сети Интернет», «Основы социальной коммуникации в сети Интернет», «Как избежать потери денег и секретов в сети Интернет», «Основы ведения финансовых дел сети Интернет», для обучающихся общеобразовательных организаций.

Предусматривается также организация мониторинга работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций и разработка и апробация программ повышения квалификации педагогических кадров по вопросу формирования у обучающихся компетенций безопасного использования сети «Интернет». Предполагается, что реализация плана позволит существенно повысить информационную безопасность детей, также говорится в пояснительной записке.

Согласно там же приведённому плану, в 2018-2020 годах будет проведён мониторинг законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию, а также практики правоприменения в целях выявления возможных пробелов в законодательстве или иных проблем, требующих нормативно-правового регулирования. Ответственными исполнителями планируются: Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества, Минобрнауки, Минкомсвязь, Минздрав и Минпромторг. Результатом мониторинга должен стать «отчет с выявленными и проанализированными проблемами в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред и здоровью и развитию, а также вариантами их устранения». Вместе с данным отчётом Правительство Российской Федерации выступит с предложениями по внесению изменений в соответствующее законодательство.

В 2018 году будут внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» в части определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на принятие решений в отношении распространения информации о несовершеннолетнем, пострадавшим в результате противоправных действий (бездействия). Результатом должна стать ликвидация пробела, связанного с неурегулированностью вопроса об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на принятие вышеупомянутых решений в отношении пострадавших несовершеннолетних.

В 2018-2020 годах в целях «повышения качества и количества публикаций в средствах массовой информации, направленных на повышение информационной безопасности детей» будут простимулированы СМИ в рамках Постановления Правительства РФ от 20.07.2013 № 606 «О премиях Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации».

В эти же годы под надзором Минобрнауки, МЧС России, Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и органов исполнительной власти субъектов РФ будет проводиться ежегодный Единый урок безопасности в сети «Интернет».

Ежегодно до 30 декабря, начиная с 2018 года, будет осуществляться мониторинг программ обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в субъектах Российской Федерации.

На 2018 год намечена разработка методических рекомендаций по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, «распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования». В этом же году будут разработаны методические рекомендации по курсу «Основы информационной безопасности», включающему в том числе разделы: «Основы проверки фактов и вертификации контента в сети Интернет», «Основы социальной коммуникации в сети Интернет», «Как избежать потери денег и секретов в сети Интернет», «Основы ведения финансовых дел сети Интернет», для обучающихся общеобразовательных организаций.

Также в общеобразовательных учреждениях будет проведена серия мониторинговых исследований, как то — мониторинг «информатизации системы образования» и «работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с последующей выработкой единых рекомендаций для психологов». Первый определит уровень информатизации образования в субъектах Федерации «в целях обеспечения федерального центра информацией о использовании новых технологий, программ, техники и устройств, что в конечно итоге позволит развивать детей в информационном пространстве». Второй предназначен для «выработки единых рекомендаций для психологов по противодействию и профилактики детского суицида, а также психологического террора, случаев избиений, травли».

В целях «организации широкого общественного и экспертного обсуждения вопросов, связанных с ситуацией в детском информационном пространстве с участием детей и родителей» на 2019 год намечено проведение парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве».

Ежегодно до 30 декабря, начиная с 2018 года, намечено проведение ежегодной конференции по формированию детского информационного пространства «Сетевичок», направленной на «организацию широкого обмена опытом и практиками в сфере обеспечения защиты и развития детей в информационном пространстве среди педагогов, образовательных учреждений и субъектов Российской Федерации». Так же, начиная с 2018 года, намечается ежегодное проведение Всероссийского конкурса социальной рекламы на тему информационной безопасности детей.

Как и в большинстве госдокументов, здесь также сказано, что «принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительных ассигнований за счёт средств федерального бюджета», хотя совершенно очевидно, что запускаемые данным «бесплатным приказом» проекты потребуют колоссальных денежных вливаний. Вызывают вопросы и другие намеченные властями мероприятия «по защите детей от интернета», в особенности касаемо фильтрации контента, «не связанного с учебным процессом». Вопрос «не относящейся к учебному процессу» информации крайне субъективен, и если кому-то покажутся не относящимися к учёбе сайты социальных сетей, то другие решат в стоп-лист добавить Wiki или другие ресурсы, косвенно связанные с образованием, потому что кроме энциклопедических данных, которые можно использовать в процессе обучения в школе или вузах, там есть данные об эстрадных звёздах, спорте, развлечениях и даже (о, нет!) наркотических веществах. К тому же, как работает уже имеющаяся система фильтрации в школах, РосКомСвобода знает не по наслышке, и мы не можем назвать её адекватной. Впрочем, как и интернет-цензуру в целом.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 25 декабря 2017 года, поэтому если у вас есть какие-то замечания или пожелания к нему, оставляйте их на сайте regulation.gov.ru, зарегистрировавшись через ЕАИС, или присылайте на электронный ящик [email protected], либо на [email protected]

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