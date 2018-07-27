Госдума пожаловалась в Роскомнадзор на утечки из Google Docs

Данные Google Docs снова попали в поисковую выдачу «Яндекса». В расширенном поиске стали доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата». В пресс-службе Яндекса заявили, что попавшие в выдачу данные «не запрещены для индексации»: «На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете».

Это уже не первая утечка файлов из Google Docs, которая попала в выдачу российского поисковика. Вечером 4 июля пользователи сети обратили внимание, что в поисковой выдаче «Яндекса» можно обнаружить конфиденциальные данные из документов пользователей сервиса Google Docs, например пароли, базы контактов и другую личную информацию.

После этого случая SEO-специалист Павел Медведев обнаружил в выдаче поисковика личные данные россиян — сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда и т.д. Яндекс неоднократно официально сообщал, что доступными в поисковой выдаче оказались незапароленные документы и файлы, владельцы которых сами разрешили к ним доступ по гиперссылке.

На сегодняшний инцидент с утечкой данных, индексируемых по словам «график» и «зарплата» уже отреагировали депутаты российского парламента. На пресс-конференции глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что Роскомнадзор должен провести тщательное расследование попадания пользовательских данных из файлов Google Doc в поисковую выдачу Яндекса:

«Здесь налицо факт, когда юридические лица, которые обрабатывают данные третьих лиц, не соблюли вопросы обеспечения сохранности этих данных. И это прямой вопрос Роскомнадзора, который должен, безусловно, провести тщательное расследование и наказать виновных».

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По словам Левина, Яндекс это поисковая система, робот, который находит все то, что незашифровано, и находится в открытом доступе.

«Это просто прямое пренебрежение обеспечением персональных данных, которые берет на себя компания при получении их от граждан», — отметил парламентарий.

Между тем КоАП предполагает штрафы для тех компаний, которые не обеспечили сохранность персональных данных обратившихся к ним граждан.

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