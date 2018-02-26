Российские власти сняли с себя ответственность за утечки персональных данных россиян

В сентябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу 46-летнего москвича Владимира Медведева (имя и фамилия изменены по его просьбе) о нарушении прав, гарантированных ст.8 (право на уважение частной и личной жизни) и ст.13 (право на эффективную правовую защиту) Европейской конвенции о защите прав человека. В 2011 году он обнаружил в открытом доступе на Савеловском рынке базу ГУВД Москвы, в которой содержались данные, что заявитель – носитель ВИЧ-инфекции и дважды судим. Информация оказалась доступна и его знакомым.

Утечки из ведомственных баз данных – не государственная забота, следует из ответа уполномоченного России в Европейском суде по правам человека замминистра юстиции Михаила Гальперина. Полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения ее обязанностей, отмечает Гальперин, поэтому право на неприкосновенность личной жизни сотрудники ГУ МВД не нарушили.

Кроме этого, замминистра юстиции отметил, что в базах МВД не содержится данных о ВИЧ-статусе подсудимых. Следовательно, по словам Гальперина, купленную на рынке базу нельзя считать подлинной. Фактов несанкционированного доступа к базам МВД Минюст не зафиксировал. Гальперин также отказался рассказывать о результатах рейдов МВД по рынкам в 2011 году, когда были изъяты диски с базами данных. По словам замминистра, учетные карточки этих дел уже уничтожены из-за истечения сроков давности.

Россия отказалась признать в ЕСПЧ, что базы данных МВД есть в свободной продажеhttps://t.co/EEQxRvlEGY — Meduza (@meduzaproject) February 26, 2018

Первоисточником данных о том, где и когда задерживали его клиента, куда доставляли и что предъявляли, могла быть только полиция — никто другой такими данными просто не располагал, отмечает представляющий интересы заявителя адвокат «Международной Агоры» Ильнур Шарапов.

«Насколько мне известно, московское УСБ с ФСБ все-таки проводило внутреннюю проверку по факту утечки данных, но ее результаты решили не делать достоянием гласности», — говорит он.

Причём в «ручном режиме», когда дело касается публичных личностей, государство способно защитить персональные данные россиян почти молниеносно. В качестве примера адвокат Медведева напомнил случай с Олегом Дерипаской, когда суд оперативно встал на защиту частной жизни бизнесмена: при желании установить источник утечки нетрудно.

С приватностью в России все очень плохо, говорит ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян: сколько угодно предложений пробить человека по базам данных различных служб. Но добиться по факту утечки возбуждения уголовного расследования нереально, отмечает эксперт.

Можно жаловаться в Роскомнадзор, но там занимаются лишь блокировкой сайтов-нарушителей. Никто и не пытается отследить источники утечки, констатирует юрист РосКомСвободы.

Сразу вспоминается случай с журналистом «Эха Москвы» Александром Плющевым, чьи персональные данные были выложены в интернете на странице Мещанского районного суда города Москвы. Адвокаты Плющева и сам журналист готовы добиваться в этом вопросе справедливости, пройдя все судебные инстанции и также дойти до ЕСПЧ.

В сословном обществе правоохранительная и судебная системы реагируют по-разному на запросы представителей разных сословий, говорит политолог Михаил Виноградов.

Случай, по которому появилось решение ЕСПЧ, хорошо иллюстрирует бессмысленность закона о персональных данных: он не охраняет частную жизнь, зато дает государству массу возможностей для ограничений — и в сфере политики, и в сфере регулирования интернета, заключает эксперт.

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