Сайт РосПравосудие заблокирован за публикацию шестилетней давности

Решением номер 2-765/2018~М-216/2018 от 23 марта 2018 года Кстовского городского суда Нижегородской области заблокирован сайт независимого архива судебных решений РосПравосудие.

Суды РФ блокируют доступ с территории РФ к решениям судов РФ. pic.twitter.com/QyxvXP78oW — РосПравосудие (@rospravosudee) July 18, 2018

Основанием послужила статья 15.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающаяся ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства в области персональных данных.

Как следует из судебного решения, причиной этому стало обращение гражданина, который посчитал, что размещенная на сайте публикация о кассационном определении за 17 августа 2012 года нарушает его права по части незаконного размещения его персональных данных, после чего обратился в Роскомнадзор.

Надзорное ведомство, в свою очередь, также посчитало данную ссылку «нарушением прав и законных интересов гражданина , как субъекта персональных данных, поскольку предоставление неограниченному кругу лиц доступа к его персональным данным (ФИО полностью, недостоверная информация о наличии судимости) на указанной интернет-странице осуществляется без его соответствующего согласия».

По данным интернет-сервиса domainwhitepages.ru «было установлено, что администратором доменного имени спорной интернет–страницы является компания Privacy Protect, LLC, расположенная за пределами Российской Федерации». РКН попросил суд признать «информацию, распространяемую посредством сети Интернет на соответствующем интернет — странице, информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных» и обязать себя же принять меры по ограничению доступа к данной информации.

«Ответчик, — утверждается в документе, — в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом».

Суд требования Роскомнадзора удовлетворил, обязав РКН заблокировать страницу с текстом кассационного определения. Но в данный момент недоступна не только указанная в решении Кстовского суда ссылка, но и весь сайт.

В текущем году РосПравосудие уже приостанавливал свою работу, поскольку был взломан. Напомним, хакеры вывесили на главной странице сообщение о закрытии, но позже администраторы восстановили доступ к сайту и опровергли это заявление.

Сайты, публикующие судебные решения, взятые из открытых источников, часто становятся объектом претензий со стороны властей. Так, сразу четыре страницы портала «СамоСуд» www.samosud.org прошлым летом были внесены в реестр заблокированных сайтов, а осенью 2016 года городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения иск главного редактора ИА «СудебныеРешения.РФ» Павла Нетупского к Роскомнадзору, где надзорное ведомство потребовало издание отредактировать ряд статей, поскольку также увидело в данных публикациях нарушение законодательства о персональных данных.

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