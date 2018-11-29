Необорудованная биометрия

На недавнем SOC-форуме первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев отметил, что сейчас нет необходимого рынку отечественного криптографического оборудования, которое может обеспечить защиту собранных у граждан биометрических данных по классу КВ. Именно такой класс защиты — на уровне гостайны — определен приказом ФСБ №378. Заместитель начальника восьмого центра ФСБ России при этом Игорь Качалин высказал надежду, что ЦБ «займет жесткую позицию» по всем средствам защиты при работе с биометрическими данными граждан.

Банк России заявил о нехватке оборудования для хранения биометрических данных граждан на уровне гостайны. Участники рынка отрицают это и думают, что банки просто не хотят тратиться на дорогую систему https://t.co/6buk9Qb2lj — TJ (@tjournal) November 29, 2018

Банки должны исполнить требования ФСБ к концу 2019 года. Как отметили в ЦБ, стандартное решение, внедрённое в части банков, не предполагает дополнительной защиты: биометрия отправляется по шифрованному каналу, но без дополнительного шифрования по классу КВ.

Банк России с ФСБ разработал облачное и типовое решение по подключению банков к единой биометрической системе — платформе для идентификации граждан по голосу и изображению лица. Сбор данных для ЕБС стартовал в июле. Решение пока находится на стадии проработки, разработчиком стал «Ростелеком».

Однако участники рынка, «Инфотекс Интернет Траст», Райффайзенбанк, Почта банк и «Ростелеком», отрицают наличие дефицита. При этом анонимный источник РБК в государственном банке подтвердил, что столкнулся с нехваткой комплектующих для сбора биометрии, в том числе микрофонов, камер и подставок под них.

Гендиректор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский предположил, что проблема связана с нежеланием банков внедрять дорогую систему. «Это требует финансовых, временных и физических затрат, хотя в дальнейшем в обслуживании и поддержке российское оборудование окажется дешевле, чем зарубежное», — отметил он.

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