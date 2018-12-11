Иск к ВКонтакте по сливу данных Центру «Э» переходит в «цифровое сопротивление»

Смольнинский районный суд Петербурга вернул координатору штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой иск, который она подавала к администрации соцсети «ВКонтакте» из-за передачи её персональных данных силовикам, сообщает объединенная пресс-служба судов города:

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга, руководствуясь ст.136 ГПК РФ, вынес определение о возврате искового заявления Лилии Чанышевой к ООО «ВКонтакте» о возмещении морального вреда в размере 100 000 рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам.

Напомним, 02.11.2018 заявление было оставлено без движения в связи с нарушением требований ст.ст.131-132 ГПК РФ до 07 декабря 2018 г. Измененное исковое заявление поступило в суд, однако не все указанные судом недостатки были устранены».

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В конце октября Чанышева потребовала выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей и признать действия ВКонтакте незаконными. В середине января текущего года Центр по противодействию экстремизму МВД Башкортостана по электронной почте запросил у ВКонтакте раскрыть информацию о Чанышевой – персональные данные, данные о создании ею страницы, IP-адреса ее и других администраторов страницы «Команда Навального. Уфа». В конце января руководство ВКонтакте предоставило все необходимые сведения, попросив прислать оригинал запроса обычной почтой. В запросе замглавы Центра «Э» сослался на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», но, по мнению юриста правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова, этого недостаточно для обоснования выдачи персональных данных.

После этого МВД передало данные о Чанышевой в Роскомнадзор. Там решили, что активистка собирала информацию о сторонниках Навального и тем самым нарушила закон «О персональных данных». Впоследствии Роскомнадзор оштрафовал Чанышеву. Активистка говорит, что основная цель её иска – привлечь «ВКонтакте» к ответственности, «чтобы остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем».

Глава международной «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале сообщил, что отклонённый Смольнинским судом иск был «пробным», и правозащитники, на самом деле, предполагали такое развитие событий. «Мы были уверены, что ВКонтакте будет сопротивляться привлечению к ответственности за антипользовательские действия, — отмечает он. — Ожидания полностью оправдались, причем, в защиту ВКонтакте (у которого головной офис в Петербурге) выступили судьи районного суда по месту его нахождения».

Судья, как сообщает Чиков, вначале приостановил движение по иску, запросив у истицы согласие на разглашение пользовательских данных других упомянутых в ответе ВК а адрес полиции лиц, а тактем «затянул [с ответом] на 1,5 месяца», а в итоге вовсе «отказал в принятии иска по надуманным основаниям».

«Таким образом, — резюмирует глава «Агоры», — по мнению властей, ВКонтакте вправе произвольно разглашать пользовательские данные без их и судебного разрешения полиции, а пользователи при этом не вправе даже инициировать судебное разбирательство по этому поводу. Как говорится, какие еще нужны доказательства».

Но планы замять историю и вывести ВКонтакте из-под удара не сработают, заявляет Чиков. Дальнейшие действия «Агоры» он описывает следующим образом:

«1. На отказ суда в принятии иска к ВКонтакте будет подана частная жалоба в городской суд Санкт-Петербурга. В случае отказа и там, будет первое дело пользователя ВКонтакте о нарушении неприкосновенности частной жизни в ЕСПЧ. 2. Сейчас готовятся еще два иска к ВКонтакте от других пользователей, столкнувшихся к аналогичными действиями. Мы будем инициировать по два новых процесса в ответ на каждый отказ суда в принятии иска пользователя к ВКонтакте. Каждый столкнувшийся с отказом, будет уходить в Страсбург».

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Чиков также просит всех пользователей ВКонтакте, которые столкнулись с разглашением своих данных полиции и другим госорганами, обратиться к «Агоре» за помощью в подготовке и подаче иска в соцсети (при наличии оснований).

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