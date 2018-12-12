Роскомнадзор перевел Google в штрафбат. Реакция экспертов и соцсетей

Роскомнадзор приступил к исполнению своих угроз «наказать Google». 26 сентября в РФ в силу вступил закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. По словам российского надзорного ведомства, американская корпорация якобы отказалась исполнять его требования по части подключения к государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС). Поисковики, отмечает РКН, обязаны исключать из выдачи навечно блокированные в России сайты, а также экстремистские ресурсы, детскую порнографию, продажу наркотиков и т.д. Невыполнение же требования надзорного ведомства о подключении к ФГИС грозило американской компании штрафом до 700 тысяч рублей.

Согласно некоторым инсайдам, на момент озвучивания претензии РКН к Google никакой системы ФГИС ещё не существовало, но официального подтверждения или опровержения этого утверждения так и не последовало.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснял, что Google может и не подключаться к ФГИС, если она найдет другие технические средства для фильтрации результатов поиска. Он акцентировал внимание на том, что главным требованием закона является именно удаление ссылок на запрещенные ресурсы, а сделано это может быть различными способами. Также сообщалось, что Субботин провел переговоры с директором департамента Google по взаимодействию с органами госвласти Дороном Авни. По итогам встречи Субботин отметил, что Google выразил желание соблюдать российское законодательство, а для подключения к реестру Роскомнадзора компании нужно решить лишь несколько технических нюансов.

На днях надзорное ведомство снова напомнило о своей угрозе:

Затем глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил СМИ о наложении на компанию штрафа в 500 тысяч рублей. Подтверждение данной информации появилось в официальном паблике РКН в соцсети ВКонтакте.

Изначально ведомство планировало направить протокол в суд, однако изучив законодательство, пришло к выводу, что Роскомнадзор сам обладает полномочиями для рассмотрения дела и принятия решения о штрафе.

«ГИБДД может штрафовать нарушителей правил дорожного движения самостоятельно, а в суд отправляет только в случаях, когда речь идет о лишении прав. Так и у нас есть право штрафовать самостоятельно», – ранее сообщал пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский который также отмечал, что Роскомнадзор может штрафовать Google до бесконечности – до тех пор, пока компания не подключится к реестру.

«Обычно считается, что «по существу» рассматривает только суд, — пишет в своём Telegram-канале глава DiPHOST Филипп Кулин, — На самом деле Роскомнадзор может сам рассматривать дела о таких правонарушениях и сам же штрафовать — статья 23.44. КоАП, само нарушение Google описывается статьёй 13.40 коАП. …Итак. 26 ноября 2018 Роскомнадзор выписал Google ультиматум, подождал две недели и 11 декабря 2018 года выписал штраф».

На пресс-конференции в Москве Жаров заявил:

«Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме. Мы считаем, что поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей».

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Также глава РКН сообщил, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ. «Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — сказал он.

На той же пресс-конференции им было заявлено о намерении Роскомнадзора проверить Twitter и Facebook на соблюдение закона о локализации данных пользователей в России. По его словам, у регулятора есть основания полагать, что данные компании нарушают российское законодательство.

«Мы будем идти по процедуре закона. Мы сейчас проведем проверку, убедимся, исполнено это или не исполнено. Если не исполнено, возбудим соответствующее административное дело и предпишем компании в определенный срок требования закона исполнить. Будем добиваться, чтобы было исполнено», — сказал глава ведомства.

По словам Жарова, Twitter более года тому назад письменно уведомил Роскомнадзор о намерении выполнить закон о локализации персональных данных во второй половине 2018 года. Facebook до сих пор не дал прямого ответа, и Роскомнадзору не известны намерения этой компании, отметил Александр Жаров.

«По другому и быть не могло», — комментирует наложение штрафа на Google исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, который также предполагает, что нежелание американской корпорации подключаться к ФГИС грозит гораздо более крупными неприятностями за пределами РФ:

«Попробую предположить, что если они подключатся, то придется объясняться перед интернет-правозащитниками «в там». А это на репутацию повлияет сильно больше, чем 500К рублей (7,5 тыс. долларов). Потому да — Google дешевле заплатить. И начать судиться уже по-настоящему. Думаю, это будет славная битва, где в итоге РКН сольется, как обычно, когда западные корпорации включают свои ресурсы. Как это было, например, несколько раз, когда Жаров махал кулачком Фейсбуку за «перенос серверов на территорию России». А потом надолго затыкался. Здесь будет точно так же. Поорут-побегают и заткнутся. На Гугл наезжать, это вам не «Ока-Информ» блокировать. Или заметку «Красной Бурды» из «Областной газеты» выпилить».

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Сеть в целом весьма скептически оценивает шансы Роскомнадзора заставить Google удалять запрещённые сайты из поисковой выдачи, и принимаемые надзорным ведомством меры не у всех вызывают чувство приближающейся грозы:

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей pic.twitter.com/q9qRNxFvZL — Бровеносец в потёмках (@mono_brov) December 11, 2018

А вот и серьезные новости подъехали: #Роскомнадзор со всей силы оштрафовал #Google на 500000 рублей. Как тебе такое, Сергей Брин? pic.twitter.com/JUHKhrrPyK — Dimka Nord (@dimkaNORD) December 11, 2018

Новость из рубрики Юмор. Уже бы не позорились такими новостями и такими штрафами. Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей — РТ на русском https://t.co/YRkWEI2ZpP — Короленко Сергей (@SergRedFeather) December 11, 2018

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 000 рублей, потому что тот отказался подключиться к реестру запрещенных сайтовhttps://t.co/l2FYXaB1DC pic.twitter.com/4HDvLCMfxH — Лентач (@oldLentach) December 11, 2018

Нижегородский блогер и специалист в области IT Илья Вайцман в качестве ответа предложил Google полностью «забанить у себя во всех сервисах всей корпоративной сети РКН со всеми его региональными подразделениями».

«Как-то смешно все это наблюдать, и сам иск, и то как Роскомпозор будет его взыскивать, да и сумма для Google смешная. Жалкие потуги Роскомпозора повысить свою значимость», — считает воронежский инженер-программист Егор Лынов.

«Запасайтесь VPN, граждане. Безумный Анестезиолог побеждается VPNом и проксями свежими», — иронизирует блогер Александр Фельдман.

Юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов заявляет, что оснований для более серьезных санкций в отношении Google, в том числе для блокировки, пока не наблюдается. «Но Роскомнадзор и суды очень творчески трактуют закон, поэтому исключать блокировки на основании ст.15.8 ФЗ «Об информации» полностью нельзя. Кроме того, РКН может такие протоколы штамповать хоть ежедневно», — отметил эксперт.

Роскомнадзор будет последовательно добиваться от Google исполнения российского законодательства, конфликт может серьезно затянуться, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«У Google есть некие этические трудности по исполнению российских законов. Это международная транскорпорация и подключение к тому, что от нее требует Роскомнадзор, это потенциальный упрек в адрес Google относительно участия в цензуировании контента в интернете, это репутационные издержки. Google нужно в экономической сфере взвешивать все возможные последствия такого решения», – пояснил интернет-омбудсмен.

В то же время, будучи публичной, открытой корпорацией, не исполнять локальные законодательства компания не может.

«Выбор в этой ситуации может быть между уходом из российской юрисдикции по причине невозможности исполнения законодательных требований или нахождением компромисса, который позволит соблюдать закон и продолжать работу. Может быть, будет еще череда штрафных санкций. Этот затяжной конфликт может продолжаться долго, потому что ни одна из сторон не заинтересован а в уходе Google из России. В то же время его блокировка практически невозможна, так как это приведет к плачевным последствиям, что понимают в Роскомнадзоре. Самый простой способ – понуждение к исполнению российского законодательства и правильные трактовки того, что будет требоваться от корпорации, чтобы работать в нашем правовом поле», – полагает Мариничев.

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц не видит в действиях РКН какого-либо превышения полномочий: «Роскомнадзор действует в рамках законодательства, он же не может самопроизвольно устанавливать штрафы в зависимости от корпорации». Эксперт также согласен с тем, что сумма для столь крупной компании незначительна, «но очень показательна» и Роскомнадзор будет требовать «выполнения российского законодательства, на следующих этапах может прибегать к санкциям, вплоть до запрета работы на территории страны».

«Я бы не говорил о мере как о капитуляции, это предупредительный выстрел с требованием поднять руки и сдаться, — считает он. — Если мы обсуждаем объем штрафа, то это один подход, если смотрим по букве закона — Роскомнадзор делает все по закону».

Что будет, если Google продолжит сопротивляться требованиям Роскомнадзора? Об этом рассуждает генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский: «С одной стороны, можно сказать, что есть закон, который надо выполнять, а тем, кто не выполняет, мы отключим газ. С другой, история с Telegram была показательной для всех, сейчас, видимо, стараются подходить к этому мягче. Если мы вспомним, с Telegram все началось со штрафа за отказ предоставить какую-то информацию. Может быть, Роскомнадзор будет настаивать на блокировке Google, но, когда блокировали Telegram, не работала половина интернета. Что будет, если Роскомнадзор попытается блокировать Google, даже представлять страшно. Например, в Китае Google прекрасно сотрудничает с властями, делая то, что от него хотят. В России могут быть разные варианты развития событий, запасаемся попкорном и смотрим дальше».

Правда, утверждение о сотрудничестве американского IT-гиганта с властями Китая буквально на днях опроверг глава компании Сундар Пичаи, заявивший на слушаниях в США об отсутствии планов запускать в Поднебесной «цензурный» вариант поисковика Google.

Российские власти накладывают штрафы на западные IT-компании, чтобы заставить их сотрудничать с силовиками — свидетельство тому штраф для Google в 500 тысяч рублей, считает руководитель РосКомСвободы Артем Козлюк:

«Власти поняли, что блокировки неэффективны, к тому же затрагивают добропорядочные сайты, поэтому принимаются новые меры воздействия».

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Козлюк уверен, что в дальнейшем сумма санкций будет только расти, причем не только в отношении Google, но и других популярных ресурсов, таких как Facebook. «Тот же Роскомнадзор уже предлагает ввести новые законы, которые позволяли бы штрафовать интернет-компании на более крупные суммы. Возможно, уже скоро мы увидим соответствующий законопроект в Госдуме», — говорит он.

В этих условиях Google и Facebook придется выбирать: жертвовать своей репутацией, начиная сотрудничество с властями, или же уходить с российского рынка. Козлюк напомнил, что некоторые западные компании уже давно работают в России, находясь фактически на нелегальном положении. Самый известный пример — ресурс LinkedIn.

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