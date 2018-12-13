«Пакет Яровой» ожидаемо повышает цены на интернет

Некоторые интернет-провайдеры в Москве повышают цены на свои услуги, в частности, один из старейших провайдеров столицы — RiNet — с 1 января 2019 года стоимость услуг вырастет на 5%. В компании это объяснили тем, что в 2018 году вступил в силу ряд инициатив, требующих «многомиллионных затрат»: в том числе закон о повышении НДС с 18% до 20%, «пакет Яровой» и поправки к постановлению правительства о взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Заместитель директора компании RiNet Тимур Чудутов дал комментарий РосКомСвободе:

«Ключевой причиной повышения цен у нас — это повышение НДС. По «Яровой» пока нет точных данных — сколько это потребует затрат в нашей компании, но деньги на её реализацию копить надо. Понятия не имею во что это обойдется, но точно не будет бесплатно. Пока компетентные органы с конкретными запросами к нам не обращаются, а просто настойчиво требуют внедрения СОРМ. Сейчас мы занимаемся развёртыванием СОРМ-3 [который соответствует требованиям «пакета Яровой», — прим.ред.] на базе решения VASexperts».

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Рост цен на интернет-услуги произошел и у МГТС — они выросли на 50 руб. При этом в МГТС не связывают рост цен с требованиями федерального закона 374-ФЗ, отметив, что регулярно обновляют тарифы для соответствия запросам потребителей, в первую очередь — по скорости.

В регионах провайдеры начали повышать цены на 8–10% еще с мая: об этом предупреждали петербургский «Комфортел» и пермский «Дом.ru». В октябре сообщалось о росте цен на домашний интернет на 30 руб. с 1 ноября оповестил абонентов и «Ростелеком». Индексация, по словам источника “Ъ” в компании, касалась только архивных тарифов и должна пройти во всех регионах в ноябре—декабре. В ноябре агентство Telecom Daily представило результаты опроса ста интернет-провайдеров в крупных городах: более 52% их руководителей уверены, что в 2019 году поднимут цены в пределах 10%.

Остальные московские провайдеры пока не объявляют о росте цен. Вопрос об изменении тарифов на рассмотрении, говорить о конкретных повышениях еще рано, сообщил директор по развитию бизнеса на массовом рынке Netbynet (дочерний провайдер «МегаФона») Андрей Егоров. В «Акадо» сообщили, что анализируют ситуацию, но намерены «сохранить дифференцированный подход к формированию тарифов с учетом профиля пользователя». «Можно однозначно сказать, что мы, как и все телекомкомпании, сегодня несем повышенные расходы на содержание и эксплуатацию сети по ряду экономических причин»,— признают в компании. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Необходимость повышения тарифов действительно назрела, констатирует гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Хотя провайдеры очень осторожны, и в условиях жесткой конкуренции большинство пока не повышает цены, очень многие думают об этом». При этом чаще компании не повышают цены напрямую, а вводят новые тарифы с большей скоростью и сокращают число дешевых, отмечает он.

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Московские интернет-провайдеры поднимают цены на интернет из-за закона Яровой и повышения НДС: http://lentach.media/cdea Опубликовано Лентач Четверг, 13 декабря 2018 г.

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Напомним, согласно требованиям «пакета Яровой», с 1 октября операторов связи обязали хранить весь пользовательский интернет-трафик в течение месяца, и каждый год этот срок будет увеличиваться на 15% в течение пяти лет. Изначально норма по хранению пользовательского трафика должна была заработать в полном объеме с 1 июля текущего года, однако было решено перенести введение в действие ряд требований в связи с технической неготовностью многих операторов связи в полной мере и сразу исполнять столь жёсткий закон, как 374-ФЗ.

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