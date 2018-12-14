Россия готовится изолировать интернет-трафик

Сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в соавторстве с не менее одиозным депутатом Андреем Луговым внесли в Госдуму законопроект №608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который подготовлен ими «с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», подписанной Президентом Дональдом Трампом. Российские законотворцы сетуют на то, что власти Соединённых Штатов в данном документе «впрямую и бездоказательно обвиняют Россию, Иран и Северную Корею в серии «безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнёрам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем»». В качестве защитных мер сенаторы и депутат почему-то не нашли ничего разумнее, как взять под контроль интернет-трафик с возможностью отключения России от внешнего интернета.

Законопроект вносит целый пакет изменений в федеральные законы №126-ФЗ «О связи» и №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Предлагаемым законопроектом предусмотрены следующие положения:

1. Определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения. Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

2. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

3. Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

4. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

5. Вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети Интернет.

«Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети Интернет и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет Правительство Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке. — Меры реагирования определяются, в том числе, в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования».

Руководитель «РосКомСвободы» Артём Козлюк в интервью «РБК» отметил ряд моментов из этого законопроекта:

«Исходя из текста, оператор связи, установивший технические средства противодействия угрозам, не обязан ограничивать доступ к информации по реестру запрещенных сайтов — это означает, что внутри этой обязательной системы внедряется также и фильтр Роскомнадзора. Во-вторых, налагаются новые обязанности на трансграничных операторов связи и точки обмена трафиком. В-третьих, Роскомнадзор наделяется полномочиями по вмешиваться в маршрутизацию. Создается такой глобальный российский цензурный файервол».

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Технический директор «РосКомСвободы» Станислав Шакиров назвал это завершением тенденции, которая проявилась после «Арабской весны», когда наши власти испугались повторения подобных событий на территории России. «Методично, шаг за шагом, когда появлялась какая-то угроза госвласти в результате каких-то народных волнений, — отмечает Станислав, — они задумывались над тем, как отключить интернет внутри страны, отключить интернет на границах, и чтоб было достаточно сложно передавать информацию о происходящих внутри России событиях на территорию вне нашей страны».

Новый законопроект он называет «венцом» всего, что связано с цензурированием Рунета. «Это такой единый рубильник, которым можно будет сделать то, что раньше было невозможно», — констатирует он. Также Станислав Шакиров связывает данный проект закона с нежеланием российских властей выделать частоты для иностранной компании OneWeb, которая планирует создать спутниковый интернет — данным документом на законодательном уровне объясняется отключение любого спутникового интернета, а без него это вызывало бы вопросы.

При реализации будет не понятно, как быть с интернетом в Армении, Казахстане и т.п., с кем Россия связана общей сетью. «Не будет ли рваться интернет и там?» — задаётся вопросом эксперт. Сам метод «защиты» от внешнего влияния на информационную инфраструктуру методом отключения внешнего интернета Шакиров считает сомнительным и даже смешным:

«Это всё равно, что лечение головной боли с помощью гильотины».

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«Как всегда, — замечает исполнительный директор Центра цифровых прав Денис Лукаш, — принимается новый закон без обсуждения с операторами связи, и, как мы видим, они этим признают неудавшиеся попытки прошлого регулирования в части ограничения сайтов и использования системы «Агент-Ревизор». Опять будем без каких-либо обсуждений очень долго вникать — как же исполнять данный закон, спорить по условиям с той же Радиочастотной службой, которая будет заниматься обслуживанием вновь оговорённых средств. Будем спорить в судах с Роскомнадзором, операторы между собой будут теперь договариваться о том, как коррелировать новое законодательство с реальностью при обмене трафиком в связи с тем, что нужно его защищать. Также у нас непонятно, как это всё вписывается в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», «закон Яровой» и другие, пока что непонятные, и нереализованные ещё обязанности операторов связи».

Данный проект закона, несмотря на заметную невооружённым взглядом проведённую над ним тщательную работу, больше всё-таки похож на какой-то «гимн панике», чем на серьёзный документ, в обсуждении которого участвовали бы представители отрасли и эксперты. Он словно отвергает саму природу интернета, который не имеет смысла без внешних связей, а также подвергает опасности его устойчивость, нарушая принцип связности.

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