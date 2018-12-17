Россия игнорирует решения ЕСПЧ о недопустимости массовой слежки

Российские власти не только не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое «по делу «Роман Захаров против России», но и, напротив, предприняли ряд шагов, направленных на серьезное ограничение права на уважение частной жизни и тайну переписки, распространив систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации. Об этом говорится в меморандуме, который Международная правозащитная группа «Агора», компания Telegram Messenger LLP и Объединение альтернативных операторов связи направили в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ).

Telegram и альтернативные операторы обратились в Комитет министров Совета Европы из-за пакета Яровой и саботажа властями исполнения решения ЕСПЧ по делу о прослушке, пишут @Vedomosti https://t.co/m9sejLME6O #agora — Agora International (@agora_intl) December 17, 2018

Решение в деле Захарова было принято ЕСПЧ в декабре 2015 года. В нем Суд признал нарушением Конвенции СОРМ-2 — практику произвольного прослушивания сотрудниками МВД и ФСБ телефонных переговоров абонентов «большой тройки» мобильных операторов. За три года власти не предприняли ничего, чтобы прекратить такую деятельность. Более того, как пишут авторы обращения, ситуация значительно ухудшилась — теперь власти стремятся хранить весь интернет-трафик и читать всю электронную переписку.

Глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале привёл выдержки из Меморандума:

«Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что ситуация в сфере перехвата сообщений при осуществлении правоохранительной деятельности в России после вынесения Европейским Судом Постановления по делу «Роман Захаров против Российской Федерации», значительно ухудшилась. Предпринимаемые российскими властями шаги, в том числе принятие законов, обязывающих операторов связи и интернет-сервисы хранить гигантские объемы пользовательских данных и сообщений в отсутствие эффективных механизмов контроля, а также обжалования незаконных действий и возмещения ущерба от разглашения личной информации, неизбежно приведут к массовому нарушению прав граждан на приватность и анонимность, ухудшению экономического положения небольших частных компаний, ущемлению конкуренции и дальнейшей монополизации рынка телекоммуникационных услуг».

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В связи с этим, Telegram и интернет-провайдеры просят Комитет Министров Совета Европы:

A) обратить внимание Правительства на необходимость отмены Федерального закона № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» в части, касающейся поправок в законы «О связи», и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (отменить т.н. «Пакет Яровой»);

B) обратить внимание Правительства на необходимость усиления ответственности операторов связи и интернет-сервисов за соблюдение прав человека, в частности, законодательного закрепления обязанности регулярно публиковать развернутые отчеты о количествах обращениях государственных органов и частных лиц, связанных с ограничением доступа к контенту, а также о количествах запросов со стороны государственных органов на раскрытие пользовательской информации (публиковать transparency reports);

С) обратить внимание Правительства на необходимость изменения технологии перехвата, позволяющей органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность иметь постоянный прямой доступ ко всем телефонным переговорам и интернет-коммуникациям всех пользователей (отказаться от ключей шифрования, бэкдоров и других технических способов непосредственного доступа к коммуникациям);

D) предложить Правительству включить в проект поправок в законодательство об оперативно-розыскной деятельности, требование обязательного предварительного предоставления поставщикам услуг связи и организаторам распространения информации судебного разрешения на доступ к сообщениям пользователей и метаданным (доступ к переписке только после предъявления обоснованного судебного решения);

Е) сформулировать требование обязательного предварительного публичного и транспарентного обсуждения всех принимаемых норм, ограничивающих цифровые права граждан, на основе мультистейкхолдерного подхода с привлечением представителей гражданского общества и интернет-отрасли (участие общественности и интернет-отрасли при выработке политики и проектов решений в сфере технологий).

Чиков также сообщил, что в ЕСПЧ в начале 2019 года «группа дел, связанных с Telegram» увеличится до 50. Две две жалобы от самой компании — на штраф и на блокировку, жалобы от Плющева и Кашина, от Алехиной и еще 8 участников пикета в защиту Telegram у ФСБ, от TgVPN (участвуют юристы Центра цифровых прав и РосКомСвободы), «Живой фотографии» и 35 пользователей (также с участием наших юристов).

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