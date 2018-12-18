Против ВКонтакте подан ещё один иск за слив данных

Координатор «Открытой России» в Челябинске Денис Ибрагимов направил заявление в суд против социальной сети «ВКонтакте», обвинив ее в незаконной выдаче его персональных данных. Еще одним ответчиком в иске указан Центр по противодействию экстремизму при ГУ МВД по Челябинской области, говорится в сообщении организации.

В своём Facebook активист сообщает:

«Подал в суд на ВКонтакте и ЦПЭ по Челябинской области за незаконную выдачу моих персональных данных Как же так произошло? Сотрудник полиции, фабрикуя дело по 20.33 в августе сделал запрос в ВК, в котором не указал основание для выдачи персональных данных, и собственно цели их выдачи. ВК без моего согласия передали мои данные третьим лицам, переслав их на какой-то левый ящик. Требую признать нарушение закона, письменного извинения и компенсацию морального вреда. Помогает Правозащита Открытки, спасибо им. Ждем суда».

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Не так давно у Ибрагимова прошел суд по 20.33 коап за «сотрудничество с нежелательной организацией», на котором он узнал, что сотрудник ЦПЭ делал запрос в ВК, чтобы получить перечень его персональных данных.

В запросе не было ни основания, ни целей выдачи персональных данных. «Можно сказать, — отмечает челябинская «Открытка», — что ВК без основания передал данные пользователя третьим лицам, переслав их на неофициальный почтовый ящик. Ибрагимов решил пойти в суд, чтобы признать это действие незаконным, получить извинения, и моральную компенсацию в 100 000 рублей».

Напомним, недавно Смольнинский районный суд Петербурга вернул координатору штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой иск, который она подавала к администрации соцсети «ВКонтакте» из-за передачи её персональных данных силовикам. Глава «Агоры» (юристы организации представляют интересы Чанышевой в суде) Павел Чиков заявил, что замять историю и вывести ВК из-под удара не удастся, и сейчас готовятся ещё два иска к соцсети от других пользователей, столкнувшихся к аналогичными действиями.

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