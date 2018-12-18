«Это рейдерский захват!»: не всем депутатам понравился законопроект о новостных агрегаторах

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за повторно внесённую в октябре текущего года группой депутатов вместе с Андреем Луговым норму, которая запрещает иностранцам владеть более чем двадцатью процентами в новостных агрегаторах. Первая попытка воплощения в жизнь такого ограничения состоялось в 2016 году, когда принимался регулирующий деятельность новостных агрегаторов федеральный закон 208-ФЗ. Однако потом этот пункт был из проекта закона исключён. Инициатива Лугового была одобрена комитетом Госдумы по информации, информационным технологиям и связи, а также рекомендована им к рассмотрению в I чтении.

Законопроект №570420-7 на заседании депутатам представили один из соавторов — единорос Антон Горелкин, а также глава инфокомитета ГД Леонид Левин.

Единорос Горелкин заявил, что данный законопроект «повышает стабильность российских электронных медиа», а также благоприятно скажется на развитии информационного пространства и гражданского общества в целом. Он отдельно подчеркнул, что новостные агрегаторы не происходят свой медийный продукт, но при этом активно формируют новостную повестку, «отбирая сообщения из общего информационного потока». Левин вполне ожидаемо поддержал его позицию, тоже несколько раз за время своего содоклада и отвечая на вопросы других парламентариев, к тезису о том, что новостные агрегаторы не являются производителем собственного продукта. Председатель инфокомитета сообщил о необходимости внесения ряда поправок к существующему законопроекту в виду возникших в тексте неточностей, а также повторения уже ранее принятых норм.

В ходе обсуждения фракция ЛДПР объявила, что ранее подписавшиеся под документом депутаты данной фракции от законопроекта подписи отозвали. Свой демарш они объяснили принципиальным несогласием с этой инициативой, поскольку она касается не столько государственного регулирования, сколько передела рынка.

Когда пришло время вопросов, коллега Горелкина по фракции Евгений Примаков оговорился, охарактеризовав эту инициативу как «национализация», а также спросил — вдруг придётся закрывать Google, поскольку он вряд ли будет выполнять свою часть обязательств перед российским законодательством в плане ограничения зарубежного участия в доле собственности компании. Тот заверил, что Гуглу ничего не грозит, поскольку его ресурсы менее посещаемы россиянами. Больше это касается российских компаний, например, Яндекса, который, по словам Горелкина, уже готов пересмотреть структуру своей собственности.

Игорь Лебедев от фракции ЛДПР заявил, что подобные инициативы «требуют более серьёзного обсуждения, прежде чем выносить их на палату». Спешка в принятии законопроекта ни ему, ни фракции непонятна. По его словам, не было серьёзного обсуждения данного законопроекта, столь серьёзного в своей регуляторике.

Он также напомнил о существовании в России 4 крупных новостных агрегаторов и что Яндекс, на самом деле, уже отправил отрицательное письмо. «Можно было бы прислушаться к мнению компании, — считает либерал-демократ. — Законопроект ударит и по учредителям, и прибьёт финансирование — наши агрегаторы не смогут конкурировать с иностранными».

Он также напомнил, что новостные агрегаторы не производят собственный контент, но при этом все российские СМИ уже исполняют российское законодательство в плане привлечения лишь российского участия в собственности компаний. «Они не имеют возможности привлекать иностранных учредителей, — напомнил он, — поэтому они уже несут ответственность по закону. А накладывать подобную ответственность ещё и на агрегаторы, мы получим какое-то масло масляное».

Из-за принятия данного законопроекта, считает Лебедев, Яндекс может потерять аудиторию, которая составляет более 1 миллиона в сутки, и трудности это создаст для многих агрегаторов. «Фракция выступает против», — завершил он своё выступление.

Коллега Лебедева по фракции Сергей Иванов подчеркнул тот факт, что в обосновании законопроекта есть такой тезис, как «угроза общественному порядку», после чего привёл такой пример:

«Это что получается? Если из, допустим, десяти собственников у нас двое иностранных — на улицах спокойствие, а как стало трое — начались беспорядки?»

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После этого Иванов перешёл к достаточно жёсткой риторике, назвав законопроект «банальным переделом собственности». «Стыдно, что думу втягивают в эту аферу! — заявил он. — Осуществляется рейдерский захват». Он попросил у депутатов не создавать подобных поводов, а также заявил, что в стране всё телевидение и крупные СМИ принадлежат Газпрому, вся информационная повестка регулируется в стране.

Полномочный представитель Правительства РФ в Госдуме Александр Синенко сказал, что кабмин поддерживает законопроект и что «подобного рода явления могут быть ограничены государством», в том числе и в вопросах структуры собственности.

Обидевшийся на ЛДПР Антон Горелкин в заключительном слове заявил, что ему «неудобно за коллег», которые два месяца были авторами законопроекта, «а тут в течение 20 минут, проститет за сленг, «переобулись»».

Левин также поставил в укор либерал-демократам, что ранее на заседании комитета фракция не высказала никаких замечаний, а также пообещал отсутствие проблем в работе сервисов в результате принятия данной инициативы. Он ещё раз подчеркнул, что агрегаторы могут публиковать не только зарегистрированные СМИ, но и другие публикации, но при этом несут ответственность за опубликованную информацию.

В итоге решение было принято 339 голосами «за» при 50 «против» и трёх воздержавшихся.

После голосования председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил инфокомитету в упрёк отсутствие широкой дискуссии вокруг законопроекта, предложив провести ко второму чтению его дорассмотрение, а также организовать «консультации с экспертным, деловым, профессиональным сообществом и вопросы ещё раз обсудить во фракциях»

Между тем, по мнению СМИ, сервис «Яндекс.Новости» может прекратить работать в России, если депутаты примут законопроект, ограничивающий до 20% долю иностранного участия в уставном капитале новостных агрегаторов.

В отзыве к законопроекту, который подготовил «Яндекс» к первому чтению в Госдуме, говорится, что все необходимые меры для ограничения влияния иностранцев на работу агрегаторов уже существуют, и этот закон не нужен.В компании пояснили, что «Яндекс.Новости» не создает свой контент, а лишь отображает информацию из официальных сайтов госорганов или СМИ, которые уже несут ответственность по закону о СМИ. А в законе уже сейчас существуют ограничения в размере 20% на долю участия иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ и запрет для иностранцев выступать учредителями средств массовой информации.

На данный момент в реестре новостных агрегаторов находятся «Яндекс.Новости», «Рамблер/Новости», Новости@mail.ru и «СМИ2».

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