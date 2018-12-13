Инфокомитет Госдумы поддержал ограничения спутникового интернета и новостных агрегаторов

В Государственной думе РФ состоялось заседание комитета по информации, информационным технологиям и связи, где обсуждались, в частности, законопроект №570420-7, предлагающий запретить иностранцам владеть более чем 20% в новостных агрегаторах (внесён группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР, среди авторов — Андрей Луговой), и №586665-7, согласно которому ввозить оборудование для спутниковой связи и доступа в интернет на территорию России могут только операторы связи с государственной лицензией (авторы: Л.Бокова, А.Клишас, И.Морозов, В.Джабаров).

По словам председателя комитета Леонида Левина, решение о поддержке №586665-7 было принято единогласно. «Поскольку лицензию на оказание услуг подвижной спутниковой связи может получить только российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель , данная мера будет способствовать предотвращению угроз национальной безопасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Единогласным было и решение о поддержке законопроекта «о новостных агрегаторах» в первом чтении. Законопроект, который ограничивает иностранное владение в агрегаторах новостей долей в 20%, коснется лишь внесенных в соответствующий реестр Роскомнадзора агрегаторов, подчеркнул в рамках заседания один из автором законопроекта, депутат Андрей Луговой.

Депутаты не сомневаются, что существующая сегодня возможность иностранных государств или подконтрольных им лиц управлять процессами распространения информации в России угрожает общественному порядку.

Леонид Левин отметил, что норма о возможной блокировке агрегатора в случае нарушения указанных требований требует дополнительной проработки ко второму чтению, так как авторы пока не доказали, что существующие меры административной ответственности недостаточны для принуждения владельцев новостного агрегатора соблюдать требования законодательства. Согласно информации на сайте Госдумы, данный законопроект предложено включить в примерную программу парламента (осенняя сессия; 2018; декабрь).

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