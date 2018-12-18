Роскомнадзор поставил перед Facebook и Twitter ультиматум в 5000 рублей

Компании Facebook и Twitter пока не локализовали свои базы данных пользователей в России, им направлены уведомления о необходимости соблюдения закона. Ответ Роскомнадзор ждет до 17 января, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров. По его словам, Роскомнадзор 17 декабря направил в Facebook и Twitter уведомления о необходимости соблюдения законодательства РФ в области пользовательских данных.

«Соответственно, через 30 дней, 17 января, наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает: «Нет». В случае отрицательного ответа мы возбуждаем административное дело, штрафуем их на 5 тыс. рублей в связи с этим и определим срок, в течение которого они должны будут локализовать эти данные: от шести месяцев до года», — сказал он.

В течение этого периода, надеется он, будут введены оборотные штрафы, которые станут для компаний более существенным стимулом для исполнения законодательства. «За этот срок, надеюсь, будут приняты поправки об оборотных штрафах. Штрафы — лучше, чем блокировка», — сказал Жаров. При этом, по его словам, «вопрос о блокировке Facebook не стоит».

Ранее глава РКН сообщил, что проверка Twitter и Facebook будет проведена во второй половине 2018 года. При этом Twitter проверят только на исполнение законодательства о локализации данных россиян.

В то же время проверка Facebook будет более комплексной и затронет не только вопрос локализации баз данных на территории РФ, но также, например, темы наличия или отсутствия офиса компании на территории России, удаления противоправного контента в соответствии с законодательством РФ всеми соцсетями, которые входят в сообщество Facebook.

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