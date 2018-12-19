Портал «умного голосования» окончательно заблокирован судом

Судья Таганского районного суда г.Москвы Ольга Синельникова удовлетворила иск Роскомнадзора к французской компании, предоставляющей услуги по регистрации доменных имён, веб-хостингу и сопутствующих услуг Gandi SAS о блокировке нового интернет-проекта политика Алексея Навального «Умное голосование» (сайт 2019.vote). Это следует из информации на сайте суда. Политик был привлечён к делу в качестве третьего лица. Об этом ранее ходатайствовал представитель Навального.

Также в качестве третьего лица привлекли ООО «Страна приливов», которая принадлежит политику. Эта компания также выступает оператором данных сайта. Также на предыдущем заседании суд принял уточненное исковое требование Роскомнадзора.

Ведомство просит заблокировать помимо сайта проекта «Умное голосование» и его возможные зеркальные копии. В Роскомнадзоре настаивают, что сайт работает с нарушениями правил хранения персональных данных. 4 декабря Таганский суд вынес определение о применении предварительных обеспечительных мер, в связи с чем 7 декабря сайт проекта «Умное голосование» заблокировали на основании определения Таганского районного суда об обеспечении иска к регистратору сайта Gandi SAS. Ресурс внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский утверждал, что в конце ноября поступили несколько жалоб на обработку персональных данных без согласия пользователей.

Запись на «умное голосование» Алексея Навального сейчас проводится на «зеркальном» интернет-сайте вместо заблокированного. «Зеркало» для своего «умного голосования» Навальный выстроил пока очень простое – заменен лишь доменный адрес. Впрочем, допущенные ошибки, которые позволили властям принять решение о блокировке первоначального ресурса, все же учтены. Например, появилась кнопка о согласии на обработку персональных данных в соответствии с предлагаемым положением о сборе сведений.

Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование» в конце ноября. Проект должен объединить усилия оппозиции и выбрать сильных кандидатов, которые составят конкуренцию «Единой России» на региональных выборах.

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