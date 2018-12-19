Интернет-доносчиков в Санкт-Петербурге подключили к финансированию

Поправки в статью 3 закона Санкт-Петербурга «О поддержке социально ориентированных НКО в Санкт-Петербурге» приняты в третьем чтении депутатами Законодательного Собрания северной столицы. Законопроект был внесён главой местной фракции «Единая Россия» Александром Тетердинко для поддержки организаций, которые будут заниматься кибербезопасностью. Об этом сообщается на сайте питерского Заксобрания.

Согласно предложению Тетердинко, организации, которые ведут деятельность в сфере защиты детей от информации в Интернете, причиняющей вред здоровью и развитию детей, смогут получать субсидии из городского бюджета:

«В Интернете можно встретить не только распространение порнографии или наркотиков, но и информации, оказывающей воздействие на подрастающее поколение. Например, АУЕ. Я не считаю, что Интернет надо запрещать, но бороться с негативной информацией, направленной на детей, надо. И такую борьбу надо поддерживать».

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Он добавил, что считает, что субсидии нужно выделять НКО, которые занимаются поиском негатива в Интернете и оперативно пресекают доступ к нему, а также разъясняют детям, что можно делать в Сети, а что нельзя. «Подростки иногда выкладывают информацию, которую нельзя выкладывать, личного характера. Вписки, адреса, телефоны, например», – заметил депутат. Также он подчеркнул, что поддержка должна оказываться и родителям, не сильно просвещенным в интернет-вопросах.

«Я не считаю, — отмечает депутат, — что интернет необходимо существенно государственно регулировать, множить запреты, устраивать «большой файерволл», как в Китае. Но все же я считаю, что с негативными явлениями, тем более с информацией, опасной для детей и направленной на вовлечение детей в преступную деятельность, нам необходимо бороться. И бороться не только путем запретительства, но и путем стимулирования институтов гражданского общества на борьбу с этой информацией».

Не все парламентарии отнеслись к законопроекту с симпатией. В частности, член фракции «Партия Роста» Сергей Трохманенко заявил, что Тетердинко хочет поддерживать организацию провокаций и стукачество. Его коллега Максим Резник назвал действия Тетердинко проявлением «дремучести власти»: «Следуя вашему предложению, власть все больше становится на сторону тьмы, убивает в людях способность критически мыслить и воспитывает способность стучать».

Справедливоросс Надежда Тихонова сообщила, что Тетердинко фактически создаёт «диванные войска», а вместо этого средства могли бы уйти тем НКО, которые занимаются благотворительностью — кормят бездомных, помогают сиротам и больным.

Зато с одобрением проекта выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он вспомнил, что 30 лет назад выступал на неком съезде, и теперь многое из того, что он говорил, сбылось. «Надо воспитывать в детях позитивные стремления», – заключил он.

В октябре проект Тетердинко поддержал и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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