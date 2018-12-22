Минцифры разработало форму запроса персданных согласно «пакета Яровой»

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минцифры выложило проект Приказа «Об утверждении форм запроса и ответа на запрос о подтверждении соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах оператора связи».

В пояснительной записке к документу сказано, что разработан он в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и пунктом 12(1) Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. № 538.

В проекте приказа также сказано:

«В связи с принятием Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» пункт 1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» дополнен обязанностью оператора связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, или предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, сформированного по результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а также в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи».

.

Минцифры указывает, что отсутствие нормативного правового акта об утверждении унифицированных форм запроса и ответа на запрос о подтверждении соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах оператора связи, усложняет взаимодействие операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и может повлечь за собой нарушение сроков исполнения вышеуказанных требований.

«Форма запроса на подтверждение соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах оператора связи» утверждена следующая:

«Запрос ‎на подтверждение соответствия персональных данных ‎фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах оператора связи» выглядит следующим образом:

Форма обоих ответов практически идентична двум вышеуказанным документам.

«Тут у нас очередное унижение операторов подоспело», — комментирует проект приказа исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

В разговоре с РосКомСвободой Михаил предположил, что на предоставляющие услуги связи компании ляжет непосильная ноша, поскольку данный документ важен тем, что взваливает в первую очередь на них кучу работы, с которой не факт, что они ещё и справятся:

«Проблема в том, что обязательства о получении у абонента персональных данных ложатся только на оператора, которому необходимо будет выяснить — кто и к какой связи у абонента подключен. Они ведь обслуживают не только простых граждан, но и организации. Возьмём, к примеру, трамвайно-троллейбусное управление. У них есть спецтрубки, по которым они звонят, сообщают о поломках, о каких-то других проблемах. Когда операторы связи обратятся к абоненту, то есть к управлению, оно ответит: «А водители отказались предоставлять свои данные». Как их заставить? Или обратятся они к Уралвагонзаводу. Тот скажет: «У нас гостайна, а ваши проблемы — это не наше дело». К тому же подобная связь сопряжена с очень большой текучкой. На крупных предприятиях, где работают тысячи человек, трубка может быть записана сразу на нескольких сотрудников. Она может передаваться от одного к другому, и там с этим делом творится форменный бардак. Да, с одной стороны трубкой может воспользоваться какой-нибудь преступник, но с другой — разбираться с тем, как это всё осуществлять, нафиг никому не нужно. Отдельная нагрузка ложится на оператора. Вот смотрите, занести в базу данные 1000 человек — для этого нужны специальные люди, которые будут этим всем заниматься, а это ещё, кстати, отдельные деньги. Поэтому на всех уровнях — от операторов до абонентов все будут своими обязательствами манкировать».

.

Многие абоненты российских операторов мобильной связи уже получали sms с просьбой явиться к ближайший офис с паспортом, дабы подтвердить свои данные. В частности, такие сообщения ещё с осени рассылает Билайн, который приглашал своих клиентов переоформить телефонный номер на себя согласно паспортным данным, но в результате опроса достаточно широкого круга пользователей РосКомСвобода выяснила — желающих выполнить требование оператора среди абонентов не оказалось. Климарёв называет сложившуюся ситуацию вполне прогнозируемой, ещё раз подчеркнув: обязанности по переподтверждению персональных данных ложатся только на оператора, абонент же никому ничего не должен.

Видимо, в Минсвязи, силовых структурах и Роскомнадзоре в курсе этой проблемы, считает Климарёв, «кому-то за это прилетело», поэтому началось такое вот малопонятное даже для самих операторов движение.

«Роскомнадзор наезжает на операторов, — рассуждает эксперт, — те отвечают: «А что мы сделаем?». РКН, например, советует отключать «отказников». Операторы: «Вы с ума сошли?». Все ведь понимают, какой хаос начнётся, если по-настоящему начать исполнять все эти сомнительные законы и подзаконные акты. Операторы попросту начнут терять деньги, а также приобретут долгую и дикую головную боль. Если это внедрят, сложно представить, какая нагрузка ляжет на техподдержку операторов, которым начнут звонить все отключённые от связи абоненты! В соцсетях поднимется шторм, операторов, министерства, Роскомнадзор, силовиков — всех будут склонять по всем падежам русского языка на чем свет стоит. Огромный выплеск негатива случится. «Я вам деньги плачу, — совершенно справедливо скажут пользователи, — а вы мне тут связь отрубаете, вы обалдели?» Это и финансовые, и репутационные потери для поставщиков связи. Эта штука будет громкой».

К тому же, по его словам, здесь проявляется конфликт с законом о персональных данных, «а это штука тяжёлая, её никто не любит».

В качестве примера, когда государство и бизнес не спешат претворять законодательные нормы в жизнь, Климарёв вспомнил ситуацию в Казахстане, где с 1 января 2019 года должна вступить в силу регистрация по IMEI. Зарегистрировать мобильное устройство можно двумя способами — удаленно при помощи СМС и обратившись в офис оператора сотовой связи, у которого есть лицензия на предоставление услуг на территории страны. Если телефон использует две sim-карты, они должны быть обе зарегистрированы у тех операторов, которые их обслуживают. Владелец устройства связи должен предоставить: ИИН (аналог российского ИНН), IMEI и номер телефона.

Но одного желания властей зарегистрировать все мобильники в стране недостаточно, поскольку реальность диктует свои правила. «Если абонент не предоставляет данных, — рассказывает Климарёв, — то оператор обязан отключить его. Но тогда придётся лишить связи полстраны. Ты поменял трубку — ты обязан пойти к оператору с документами. Кому это надо? К тому же, есть такая проблема: IMEI у дешёвых китайских телефонов дублируются массово. Коллеги называли мне цифру — 5000 трубок на одном и том же IMEI встречались. Как вот с этим быть? Естественно, операторы отключать пол-Казахстана не хотят, и все с содроганием ждут вступления в силу этой нормы».

Исполнительный директор Центра цифровых прав Денис Лукаш, в отличие от Климарёва, конфликта с законом о персональных данных здесь не видит, но заметные проблемы возникают в исполнении указанных пунктов 12.1 и 12.2 постановления Правительства РФ №538:

«Получается так: П.12.1 и 12.2 ПП РФ 538 предусматривают предоставление сведений об абонентах любых услуг связи, там нет уточнения, что эти требования относятся например к телефонии. При этом уникальный код идентификации технически не всегда выделяется абоненту либо не всегда выделяется постоянно. В абонентском договоре оператора связи отсутствуют сведения о динамических адресах и часто о статических при оказании телематических услуг связи, должен ли оператор проводить мероприятия по снятию информации с технических каналов связи, не уточняется».

.

«Согласно новым положениям, — подчёркивает Лукаш, — оператор все больше становится лицом, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия. Оперативным органам уже следует проводить специальные курсы для сотрудников операторов связи и назначать их нештатными работниками!»

«Этим я в очередной раз хочу показать растянутость формулировок и неконкретность принимаемых нормативно-правовых актов, которые сильно сказываются на телеком-бизнесе», — подытоживает директор Центра цифровых прав.

Окончание общественного обсуждения проекта приказа Минцифры — 2 января 2019 года.

Свои замечания или пожелания можно оставить на странице проекта НПА.

.



.