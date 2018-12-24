Замы по соцсетям

Кремль настоятельно рекомендовал администрациям регионов нанять помощников губернаторов или создать отделы по SMM и интернет-коммуникациям в местных правительствах. Об этом журналистам РБК сообщил источник, близкий к Кремлю, а также подтвердил другой собеседник, близкий к администрации Президента (АП), и собеседник в руководстве одного из регионов.

Выстроить работу с SMM и интернет-коммуникациями, как предполагается, должны в особенности регионы, где в сентябре 2019 года пройдут губернаторские выборы. Близкий к АП источник подчеркнул — строгой команды нет, но рекомендуют настоятельно, и данная инициатива исходит из Кремля с сентября текущего года.

Отделы интернет-коммуникаций или помощники региональных руководителей по SMM будут заниматься работой с соцсетями, местными блогерами, а также созданием и продвижением в Сети контента по региональной повестке, говорит еще один знакомый с идеей собеседник.

Ответственные за интернет-коммуникацию появились в нескольких регионах, говорит собеседник в руководстве одного из регионов Северо-Западного федерального округа. Функции интернет-коммуникаций не будут возложены на пресс-секретарей глав регионов, будут вводиться новые должности. «Работа с традиционными СМИ и соцсети — это разные вещи. Чтобы эффективно делать и то, и другое, невозможно все возложить на одного человека», — поясняет собеседник РБК. Один из наиболее удобных вариантов оформления ответственных за SMM — завести должность помощника губернатора на общественных началах, который будет курировать задачи на аутсорсе, говорит вице-губернатор одного из регионов.

Соцсети за губернаторов помощники по интернету вести не будут, на новых сотрудников будет возложена ответственность за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях — именно там «вылавливаются» проблемы, которые волнуют местных жителей, уточняет источник, для мониторинга негатива в соцсетях используется в том числе программа «Инцидент-менеджмент», которая отслеживает реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Будут новые сотрудники отслеживать и пожелания населения, которые нужно учитывать, отмечает собеседник, близкий к администрации президента.

О внедрении такой системы говорилось в июле текущего года — регионы должны отслеживать негативные сообщения в Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и решать проблемы, о которых сообщают пользователи. О нормативной основе работы «Инцидент менеджмент» пока мало что известно. Пост в социальной сети о какой-либо городской проблеме невозможно приравнять к официальному обращению гражданина. Кроме того, часто соцсети не позволяют идентифицировать личность гражданина, зачастую авторы постов могут быть простыми ботами, страницы которых в последнее время становится все сложнее отличить от реальных пользователей.

К 2019 году систему планируют распространить по всей России. Результаты мониторинга попадают к региональному администратору. Он, в свою очередь, решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей и кто на них должен отвечать.

Несколько постов по одной теме в разных соцсетях объединяются в один кейс, который называется «инцидент». Ответ властей на один из постов по теме автоматически будет отправляться ко всем сообщениям из «инцидента». По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, ее могут наблюдать в режиме онлайн сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.

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