IT-противоречивая Матвиенко

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии. По ее словам, наказание за эти правонарушения было избыточным.

По мнению Матвиенко, сенаторы поддерживали необходимость гуманизации этой статьи:

«Этот тот случай, когда власть в лице президента, в лице Федерального собрания, умеет признавать свои ошибки. Да, перегнули. Закон был как бы нормальным, но практика применения такова была, что меры, конечно, были избыточными. Исправили. Теперь таких ненужных избыточных наказаний за репосты не будет».

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Валентина Матвиенко прокомментировала недавние случаи уголовных дел за репосты и поправки к 282 статье УК РФ: «Да, перегнули! Закон был как бы нормальный, но практика правоприменения была избыточная»https://t.co/OUlhPV0aZC pic.twitter.com/KxCx2m2Orj — Лентач (@the_lentach) December 24, 2018

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Одновременно с этим, Матвиенко считает, что закон об оскорблении чиновников в Сети не будет ограничивать свободу слова россиян, а заставит пользователей выбирать выражения при критике властей. «Что касается закона о недопустимости критиковать госсимволы. Вы акцентируете внимание на власти, а суть в том, чтобы распространить недопущение оскорбления гимна, флага, других символов в Интернете», — сказала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила, что наказание за соответствующее поведение предусмотрено действующим законом в общественных местах, но не в Сети:

«Никто не говорит, что запрещена критика, но если оскорбляют, называют дебилом. Согласитесь, должна быть культура. Критикуйте, высказывайте свое мнение. Но в неприемлемой форме, унижающей форме, неважно кого — от этого надо отказываться».

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Политик также заявила, что нужно исключить двоякое толкование законопроекта, чтобы не привлекать людей по любому поводу, тем самым поставив под сомнение свой же тезис о признании властью ошибок с вышеупомянутой статьёй 282 УК РФ.

Кроме этого спикер Совета Федерации выступила за освобождение IТ-сферы от налогов. «Я бы лично на IT-сферу сняла все налоги, если бы я принимала решения», — сказала Матвиенко, отметив, что «без этого не будет прорыва».

Кроме того, Матвиенко заверила, что в России не будут повышать таможенные пошлины на зарубежную продукцию, которая не имеет аналогов в РФ.

«Перегибов не будет, уверяю вас. Не будет повышения на 20 процентов таможенных сборов на ту продукцию, аналогов которой нет в России. Иначе это навредит самим себе», — заявила Матвиенко.

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