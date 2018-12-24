Китай делится информацией о посылках с российскими таможенниками

Российские таможенники начали получать от китайских коллег подробную информацию о проходящих через границу посылках с рискованными товарами и ожидают данных по остальным товарам.

Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации. Подписанный в ноябре меморандум с Китаем о совершенствовании таможенного регулирования электронной торговли позволил ФТС эффективнее бороться с серым импортом.

Информация, которую теперь будут знать российские таможенные службы:

• как часто пользователь получает один и тот же товар;

• реальный вес посылки;

• по какой цене посылка была приобретена и где по ней проходила.

В том случае, если выяснится ситуация с занижением реальной стоимости товара, ФТС сможет доначислить пошлину.

До подписания соглашения китайские таможенные органы не всегда отвечали на запросы из России или предоставляли не ту информацию, которая требовалась, подтверждает руководитель направления «Внешняя торговля и таможенное право» юрфирмы BCLP Елена Белозерова: «Теперь таможня будет знать, кто отправил, как часто получает товар один и тот же человек, каков вес посылки, по какой цене она прошла». Впрочем, нужно дождаться, как меморандум заработает на практике, предупреждает адвокат «Ковалев, Тугуши и партнеры» Ксения Степанищева.

Пока стороны обмениваются информацией только о рискованных товарах — в случае которых велики риски ложного декларирования или контрабанды, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов: «Например, когда перевозят золото под видом детских заколок, уменьшают вес или стоимость товаров». Контрафакт в посылках ФТС обнаруживает регулярно, отмечает ее представитель.

Сейчас 70% трансграничной интернет-торговли — это мелкая бытовая техника, электроника, аксессуары, одежда и обувь, которые как предметы личного пользования не проходят сертификацию: с них не надо платить налоги, хотя эти вещи потом часто перепродают. На Китай приходится 95% почтовых отправлений, добавил представитель «Почты России»: за 10 месяцев 2018 года ведомство обработало 282 млн международных посылок с товарами.

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