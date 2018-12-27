Электронных книгоиздателей предлагают защитить новым меморандумом

Роскомнадзор готов обсудить с книгоиздателями создание нового антипиратского меморандума, следует из письма ведомства президенту Российского книжного союза Сергею Степашину. Союз отправил обращение в Роскомнадзор еще в начале ноября текущего года, а получил ответ в декабре.

«Для регламентирования внесудебного механизма защиты авторских и смежных прав на электронные и аудиокниги необходима подготовка отдельного документа, устанавливающего процедуру взаимодействия между правообладателями в сфере книжной отрасли и владельцами информационных ресурсов»,— говорится в ответе Роскомнадзора, копия которого есть у «Ъ».

Свое решение о создании отдельного документа ведомство объясняет одним из пунктов уже существующего меморандума, который устанавливает, что присоединиться к нему могут только обладатели прав на аудиовизуальные произведения, телехолдинги, видеохостинги и поисковики, пишет газета. При этом в письме подтверждается готовность Роскомнадзора помогать в переговорах книгоиздателей и поисковиков.

Сам Роскомнадзор поддерживает борьбу с нелегальным контентом в интернете и готов помогать в переговорах книгоиздателей и поисковиков, утверждает в письме представитель ведомства. В Роскомнадзоре подтвердили факт переписки. Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко пока осторожно оценивает перспективу подписания нового меморандума. При этом ключевой участник меморандума, Яндекс, не ответил на предложения ассоциации, добавляет господин Рябыко.

Напомним, первый антипиратский меморандум был подписан крупнейшими медиахолдингами, поисковиками, онлайн-кинотеатрами и продюсерами в начале ноября текущего года. Заключён он был для «препятствования нарушению исключительных прав, подтверждения взаимного понимания необходимости обеспечения соблюдения авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения в сети «Интернет» и создания условий для прекращения их нарушения».

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UPD. РосКомСвободе ситуацию с «антипиратским меморандумом» прокомментировал исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов:

«Во-первых, сам предполагаемый меморандум — это жалкое подобие DMCA, который именно издателям (в лице «Эксмо») РАЭК предлагал сделать поправками в ГК РФ шесть лет назад. Когда всё уже было согласовано, «Эксмо» вышло из переговоров без комментариев и началась эпопея с внесением поправок о «вечных блокировках». Теперь издатели хотят, чтобы поисковики работали «по понятиям», а не по закону. Во-вторых, для основных неавторизованных агрегаторов контента исчезновение ссылок из поисковой выдачи ничем особым не грозит, потому что трафик на их сайты органический. Пользователи уже знают, где искать контент и без поисковиков. Это легко подтверждается статистикой посещаемости Флибусты и Либрусека, давно уже «заблокированных» Роскомнадзором. После незначительного спада посещаемость буквально за месяц-два возвращается на прежний уровень. То есть ставка издателей — на совсем наивных пользователей — обнаруживает их полное непонимание психологии потребителей контента. Если они привыкли что-то делать так, а не иначе, то запретом, блокировкой или ограничением поиска их не заставишь изменить привычки. Доля пользователей, которые вообще ничего не понимают в интернете, не настолько велика, чтобы исчезновение ссылок возымело хоть сколько-нибудь серьезный экономический эффект. В конце концов, у пользователя всегда есть возможность спросить у другого пользователя. Если издатели действительно хотят победить неавторизованную дистрибуцию, то им надо вкладывать дополнительные усилия и в повышение лояльности и приверженности пользователей авторам и авторизованным дистрибьюторам. Другого пути нет. Но этот путь значительно более эффективный экономически».

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