Законы о частичной декриминализации наказаний «за репосты» подписаны Путиным

На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы два подписанных Президентом РФ Федеральных закона:

№ 519-ФЗ «О внесении изменения в статью 282 УК РФ» от 27.12.2018;

№ 521-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 27.12.2018.

Согласно нормам этих законов, уголовная ответственность за разжигание расовой, национальной, религиозной и прочей вражды через интернет и СМИ наступит после повторного нарушения, в первый раз будет предусмотрено административное наказание.

По кодексу об административных правонарушениях в этом случае будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам — штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Для этого КоАП дополнится новой статьёй «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее, 19 декабря данный закон был принят Госдумой, а 21 декабря — одобрен СовФедом.

Экспертное и юридическое сообщество восприняли новые нормы неоднозначно. Основные риски, которые не снимает закон — это сохранение неизменным еще множество статей УК РФ, которые предполагают возможность уголовного наказания за публикацию тех или иных материалов в т.ч. в интернете; сохранение «института палочной отчетности» из-за этого прогнозируется взрывной рост числа административных дел; низкая квалификация судейского и прокурорского корпуса в вопросах понимания функционирования интернет-пространства.

По данным Верховного суда, которые приводит РБК, с 2012 по 2017 год в России только по ч. 1 ст. 282 было осуждено более 1,5 тыс.​ человек.

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