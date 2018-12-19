Госдума приняла закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении проекты законов №558345-7 и №558351-7, которыми вносятся поправки в УК и КоАП по части «декриминализации» наказаний за высказывания в интернете, подпадающие под понятие «экстремистские». Если подобное правонарушение было совершено впервые, то наказание пользователя ждёт административное, но при этом вряд ли его можно считать мягким.

К третьему чтению поправки в КоАП выглядят следующим образом:

«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей».

.

Согласно текущей версии законопроекта «О внесении изменений в ст.282 УК РФ», действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды в интернете, после привлечения правонарушителя к админответственности за аналогичное деяние в течение 1 года, наказываются «штрафом от 300 000 до 500 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 2 до 3-х лет, либо принудительными работами на срок от 1 года до 4 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет».

Если те же самые деяния совершаются «а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) организованной группой», — это будет наказываться «штрафом от 300 000 до 600 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет».

Пакет законопроектов о декриминализации статьи 282 УК РФ после его принятия будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры — об этом ещё раз упомянул председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (Единая Россия).

В своём докладе он также упомянул сентябрьское решение Верховного суда, который рекомендовал оценивать контекст публикаций и наказывать за них лишь при явном преступном умысле. По его словам, правоприменение уже на этапе следствия начало работать в сторону либерализации, поскольку на данный момент прекращено несколько подобных дел в связи с незначительностью, и этот факт Крашенинников считает началом удачной правоприменительной практики.

После выступления главы профильного комитета председатель Госдумы Вячеслав Володин дал слово депутатам высказаться насчёт обоих законопроектов.

Сергей Иванов (ЛДПР) начал выступление с эпизода из фильма «Мимино», где в суде шёл разговор — испытывает ли обвиняемый к потерпевшему неприязнь. По его мнению, даже в том случае суд пытался разобраться в преступном умысле главного героя, однако существующая статья 282 ни в нынешнем, ни в исправленном варианте не доказывает желание нарушившего её гражданина совершить опасное деяние. Иногда это может быть неосознанный поступок, например, перепост песни или другого медиаконтента, который может оказаться внесённым в список экстремистских материалов Минюста: «Если вы опубликуете один из 5000 внесённых туда материалов, закон будет считать, что вы — экстремист!»

Либерал-демократ напомнил об абсурдных решениях судов, которые иногда вносят в эти списки никак не связанные с экстремизмом творения, например, картину Васи Ложкина «Великая и прекрасная Россия». К тому же, преследуемому за посты в интернете человеку не легче о того, что ответственность переходит из УК в КоАП: «Какая разница, что вас оштрафуцют сначала по административке, а потом, если вы не знаете, что материал экстремистский, по уголове? Судить за то, что не случилось, просто-напросто аморально!»

ЛДПР, заявил Иванов, считает — 282 статью надо отменить полностью, поскольку наказание за слова слишком зависит от субъективного взгляда как оскорбившегося, так и правоохранителей, прокуроров и судей. Практика наказания только за употребление разного рода выражений, в том числе и «крепких», по его мнению, это нонсенс.

Представитель КПРФ Юрий Синельщиков заявил, что его фракция поначалу поддерживала законопроекты, но когда не приняли их поправки, во 2 чтении коммунисты проголосовали против. К тому же, он не уверен в позитивном правоприменении принимаемых норм:

«Эта благодать будет недолго, практика разобьёт все хорошие начинания. Теперь же всякие малозначительные деяния будут подпадать под административку!»

.

По его словам, новые нормы попросту нивелируют озвученное Крашенинниковым решение Верховного суда РФ. Суды, считает Синельщиков, не будут устанавливать мотивы, намерения — всё будет рассматриваться в упрощённом порядке, как это всегда происходит в административных делах (в этом вопросе депутат подтвердил высказанное ещё на заре дискуссии о перенесении наказаний из УК в КоАП опасения правозащитника и адвоката Владислава Юсупова). Новый закон упростит только жизнь судей и следователей, уверен представитель КПРФ, и поэтому фракция будет голосовать против.

Представитель Справедливой России Михаил Емельянов и единоросс Александр Грибов, напротив, были полны оптимизма.

Первый заявил, что практика старого закона действительно приводила к анекдотическим ситуациям, вследствие чего вызывала критику СМИ и правозащитников, но если раньше даже при незначительных делах речь шла об уголовке, то теперь административное наказание лишь внушит правонарушителю — так делать нельзя. Полностью же отказываться от статьи 282 УК РФ, считает Емельянов, нельзя категорически. Экстремизм, считает он, является радикальным проявлением нигилизма, и в конце XIX века привёл к всплеску террора в России, а к 1905 году представителей властей «уже стреляли как куропаток на охоте».

Грибов в начале своего выступления попытался обосновать появление в 2012 году статьи, которая защищает людей, отличающихся по цвету кожи, языку, как необходимость принятия мер защиты отдельных социальных, этнических и религиозных групп. Такие меры, по его мнению, должны были появиться, но практика привела к тому, что за выбор картинки, музыкального произведения человек мог попасть под уголовное преследование. «Не каждая семья может позволить себе защиту, — сокрушался единоросс, — не все могут позволить себе хорошего адвоката, и поэтому часто жизнь человека из-за неудачно размещённого лайка неслась под откос».

Сейчас мы в ручном режиме исправляем правоприменительную практику, отметил депутат, и админрасследование вместе с комплексной экспертизой помогут понять — действительно ли человек специально разжигал ненависть, или неумышленно.

Вообще сторонники новых норм часто описывали переведение отдельных положений 282 статьи из УК в КоАП, хотя если посмотреть на описанные там суммы штрафов, возникает вопрос — «а точно ли это либерализация?».

В итоге оба законопроекта были приняты большинством голосов при заметном количестве тех, кто проголосовал «против», и отсутствии воздержавшихся:

.



.