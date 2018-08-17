Обезопасит ли россиян «либерализация» 282 статьи УК РФ?

Президентский совет по правам человек подготовил предложения по корректировке антиэкстремистского законодательства. В основу документа по корректировке антиэкстремистского законодательства, который готовит СПЧ, легли предложения члена президиума совета и директора аналитического центра «Сова» Александра Верховского.

Правозащитник предлагает полностью декриминализировать ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), переведя ее в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), «если нет отягчающих обстоятельств». Также, по его мнению, необходимо «изменить определение преступлений экстремистской направленности», используемое в ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»). Для этого, по словам господина Верховского, в начале используемого сейчас определения нужно написать «если они связаны с применением насилия», а также убрать из него упоминание о социальных группах, «потому что принадлежность к какой-либо социальной группе условна».

Кроме того, Верховский предлагает «отказаться от федерального списка экстремистских материалов». Наличие такого списка, считает он, не помогает бороться с экстремизмом, а в прокуратуре необходимость работать с ним и пополнять его все время «воспринимается, скорее, как бремя». Директор «Совы» подчеркивает, что его предложения — «рыба, наработки», а итоговый документ будет коллективным творчеством членов совета. «Доводить» до ума его будет глава СПЧ Михаил Федотов.

Накануне господин Федотов заявлял, что «в ближайшие дни» передаст наработки совета в ОНФ и Генпрокуратуру. Закон об экстремизме должен быть скорректирован: понятие экстремизма должно быть связано с реальной угрозой насилия, а не с шутками в интернете, — считает он.

«Совет работает над предложениями по корректировке законодательства. Понятие экстремизма должно быть уточнено, оно должно быть связано с применением насилия либо реальной угрозой применения насилия. Шуточки в интернете, конечно, не экстремизм. Нужно сделать все, чтобы скорректировать закон так, чтобы он попадал в цель, действительно в экстремистов», — сказал Федотов. Он отметил, что, «если расширить понятие экстремизма так, как оно применяется, то в экстремисты можно записать полстраны, в этом нет никакого смысла».

По мнению Федотова, начинать корректировать законодательство надо не со статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), а с закона о противодействии экстремистской деятельности. «В этом законе заложена главная ошибка», — подчеркнул он.

В свою очередь, Президент Путин в июне текущего года дал поручение ОНФ и Генпрокуратуре до 15 сентября проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Для исполнения поручения в ОНФ уже проводили экспертное совещание.

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов сказал “Ъ”, что предложения СПЧ в движении пока не получили. «Мы сами продолжаем работу над поручением президента, контактируем с Генпрокуратурой и Верховным судом по практике правоприменения экстремистских статей»,— говорит господин Анисимов. По его словам, в докладе, который ОНФ направит 15 сентября в АП, будут изложены все позиции.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) и Алексей Журавлев («Родина») внесли в Госдуму поправки к УК РФ и КоАП РФ. Действующую редакцию ст. 282 УК РФ парламентарии предлагают разделить между двумя кодексами. Первую часть статьи, посвященную публичному разжиганию ненависти к какой-либо социальной группе, они переносят в КоАП. Вторая часть статьи (те же действия, совершенные группой лиц или с применением должностного положения) останется в том же виде в УК РФ.

«В итоговом докладе президенту ОНФ, скорее всего, предложит наказывать за преступления экстремистского характера (прежде всего за репосты) сначала административно и только в случае, если деяния совершаются неоднократно, наказывать уголовкой»,— говорит источник “Ъ” в ОНФ.

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, который также входит в СПЧ, в свою очередь, представил в личном Telegram-канале ряд собственных предложений по реформе «антиэкстремистского» законодательства и соответствующего правоприменения:

«1. Исключить экстерриториальный (где прокурор выявил, там и обратился в суд) принцип признания произведений экстремистскими. Только по месту издания/создания/опубликования.

2. Исключить признания произведений экстремистскими судом в отсутствие автора/издателя/распространителя.

3. Исключить признание экстремистскими/террористическими организаций в закрытых судебных заседаниях и в отсутствие представителя (надлежащего уведомления организации).

4. Исключить «пожизненное» (запрет на преподавательскую деятельность) и временное ограничение в правах судимых за экстремизм (отстранение от управления транспортными средствами, например, — приказ МВД).

5. Пора признать вредной криминализацию оскорбления чувств верующих, введенную с подачи СПЧ в 2014 году. Сама РПЦ [Русская православная церковь] призывает к осторожному ее применению. СПЧ может предложить перевести его в разряд административных правонарушений, сославшись на изменение обстановки.

6. Необходимо разорвать конфликт интересов между оперативным сопровождением дел об экстремизме в ФСБ и предварительным следствием там же. Следствие по статье 280 должно быть передано в СКР.

7. Нужно оставить в УК лишь одну статью — либо (лучше) 282 (возбуждение вражды) в усеченном виде (как предлагает Верховский), либо 280 (призывы к экстремистской деятельности), поскольку они явно дублируют друг друга.

8. Необходимо отказаться от специального учета осужденных за экстремизм при исполнении наказаний в виде реального лишения свободы (приравнивание их к склонным к побегу), ограничения при получении УДО, наложение на них в обязательном порядке административного надзора после освобождения и другие дискриминационные ограничения.

9. Моментом совершения преступления и административного правонарушения т.н. экстремистской направленности следует считать момент опубликования текста. Исключить привлечение к ответственности за «старые» публикации лишь поскольку они технически доступны в интернете.

10. Исключить (как вариант — перевести в разряд административных правонарушений) уголовную ответственность за «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ)».

Сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ранее охарактеризовавшая статью 282 как «сконструированную ущербно», поддержала либерализацию наказания за лайки и репосты.

«Я поддерживаю идею либерализации этой статьи. Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью», — сказала она, отвечая на вопрос о журналистов, заданный по данной теме.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило положительный отзыв на проект закона об отмене уголовного наказания за экстремистские публикации и репосты в интернете, на днях сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.

Однако ряд общественных деятелей всё равно достаточно скептически относится к переводу 282 статьи из «уголовки» в «административку». Так, политик и один из основателей Общества защиты интернета Леонид Волков в каком-то смысле выразил согласие с тезисом правозащитника Владислава Юсупова, который считает, что административные дела по «экстремизму» будут цвести буйным цветом, и положение российских пользователей сильно-то не улучшится:

«Судя по тому, как самые разные прикремлевские структуры, от Мэйл.Ру до омбудсмента Москальковой включились в кампанию за декриминализацию лайков и репостов, можно предположить, что, действительно, «закон Шаргунова» будет принят и сажать всех подряд за репосты по 282 перестанут.

При этом надо понимать две вещи: 1. Никто 282 не отменят, и она останется отличным инструментом для борьбы с инакомыслием. Просто будут сажать не всех подряд, а кого надо. 2. «Закон Шаргунова» предусматривает не отмену наказаний за слова, а перевод наказания из уголовного кодекса в административный. То есть за лайки и репосты будут не уголовные дела возбуждать, а сажать на 10-15 суток или штрафовать на крупные суммы (там, кажется, до 200 тысяч рублей). Что это означает? Очень просто. Дел будет больше, а резонанса меньше. (Именно публичный резонанс — то есть наша с вами активность — вообще привел к самой идее пересмотра одиозной 282-й статьи). Все-таки, уголовки лепить — надо немного напрягаться, плюс эти все публичные судебные процессы, мерзкие журналисты и надоедливые адвокаты, бррррр. А закатать на 15 суток — никто и не заметит. Огласки не будет. Все привыкли. Доказывать ничего не надо. Экспертиз никаких не надо. Рапорт, «нет основания не доверять сотруднику полиции» — и вперед, спецприемник ждет. Такие дела можно фигачить тысячами без какого-либо имиджевого ущерба для власти, общество давно уже на стадии принятия «15 суток? <не> вопрос! не уголовка же, и хорошо». Так выглядят оттепель и либерализация в России в 2018 году. При всем при этом — ну конечно, очень хорошо, если вакханалия посадок за репосты по 282 закончится, очень хорошо в любом случае. Я просто чтобы вы всю картину понимали написал».

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Напомним, недавно компания Mail.Ru Group обратилась в Госдуму, Верховный суд и Минюст РФ с просьбой амнистировать всех осуждённых за лайки и репосты россиян. Дело в том, что в последнее время снова участились случаи возбуждения дел против пользователей ВКонтакте, которой владеет компания. Ранее РосКомСвобода написала Mail.Ru Group официальное письмо, в котором предложила ряд шагов по защите пользователей. Компания пока не ответила, но, судя по активности в вопросе обеспокоенности слишком большим простом приговоров и возбуждения дел за посты в ВК, российский IT-гигант готов на активные действия в этом вопросе.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что провести массовую амнистию осужденных за репосты и лайки в социальных сетях сложно юридически. Парламентарий считает, что лучше идти по пути подачи прошений о помиловании: «Что касается амнистии, здесь пока вижу большие проблемы, по крайней мере, как сформулировать так, чтобы действительно те люди, которые совершили малозначительные правонарушения, были амнистированы, но экстремисты не вышли на свободу. Это очень сложно юридически осуществить, потому что есть решение суда и вынесен приговор по уголовному делу, то есть признано, что человек совершал общественно опасное деяние, поэтому здесь, может быть, пойти путем помилования».

Амнистия осуждённых за лайки в соцсетях не станет выходом из ситуации, следует идти по пути анализа правоприменительной практики, — озвучил свою позицию в данном вопросе председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «В первую очередь, необходимо обеспечить баланс конституционно-правовых ценностей – свободы слова и борьбы с экстремизмом. На мой взгляд, проведение амнистии не является решением в данной ситуации», — заявил он.

Напомним, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что «при обсуждении данного вопроса не следует ограничиваться только «битьём по хвостам», следует сконцентрировать усилия на совершенствовании правоприменительной и нормативной практики, чтобы случайные, невинные люди не страдали в будущем от некорректно вынесенных судебных решений». Он также напомнил о разъяснении Верховного суда о том, что факт публикации лайка или репоста не является правонарушением без учёта всех обстоятельств и контекста содеянного.

«Данное разъяснение, к сожалению, не всегда принимается во внимание в судебной практике, что, безусловно, требует корректировки», — подчеркнул Левин. Он также рассказал, что в настоящее время Госдума рассматривает законопроект об изменении формулировки ст. 282 УК, «исключающий её излишне репрессивный уклон». Кроме того, осенью Правительство намерено внести в Госдуму законопроект, изменяющий порядок применения ст. 282 и 148 УК, который предусматривает отмену наказания за цитирование научных, исторических и художественных материалов.

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