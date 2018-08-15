Mail.Ru Group запросила у властей амнистию для осужденных за репосты

Российская компания Mаіl.Ru Group, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также Минюст с предложением амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм.

«Сегодня нами были направлены следующие официальные обращения: в Государственную Думу РФ с просьбой инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Компания также попросила ВС дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел.

О намерении Mаіl.Ru Group обратиться к властям с просьбой амнистировать осужденных за лайки и репосты стало известно в начале августа текущего года. В июле широкий резонанс получили сообщения о серии дел по статьям об оскорблении чувств верующих (148 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), возбужденных в Алтайском крае из-за мемов, которые пользователи публиковали в соцсети ВКонтакте. Недавно Мария Мотузная, обвиняемая по этим статьям за сохраненные во ВКонтакте картинки, опубликовала очень подробный список ее данных. К делу Мотузной были приобщены данные об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу, а также время посещений; история изменения паролей, прикреплённого номера телефона и имени пользователя.

К российскому IT-гиганту на прошлой неделе обратилась РосКомСвобода с просьбой не на словах, а на деле доказать свою приверженность безопасности и конфиденциальности пользователей ВК, призвав также предпринять прямые шаги по снижению случаев, которые приводят к возбуждению уголовных и административных дел за репосты и лайки.

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