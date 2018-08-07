Сможет ли MailRu на деле защитить пользователей от преследований за лайки и репосты?

На днях компания MailRu сделала претенциозное заявление, предложив амнистировать осужденных за лайки и репосты в социальных сетях. Стоит заметить, тема либерализации законодательства относительно наказаний «за мыслепреступления» в последнее время очень модная как во властных кругах, так и среди представителей интернет-бизнеса. Еще бы! Пугающая статистика, которую приводят правозащитные организации, говорит о том, что всё больше россиян попадают под преследования по «экстремистским» или «разжигающим» статьям из-за спорных фотографий (порой о которых они уже и сами забыли), комментариев, репостов или даже лайков. Недавно в этом плане «отличился» Барнаул, где объектами преследования за посты в интернете стало сразу четыре местных жителя, и статистика по всей остальной России тоже вряд ли будет выглядеть на данный момент менее негативно. Согласно одному из последних исследований правозащитной группы «Агора», только за прошлый год власти в сутки блокировали по 244 интернет-ресурса и выносили по 61 административному наказанию за посты в интернете, а к лишению свободы приговаривали раз в неделю. Список оснований для блокировок и запретов постоянно растет. Значительно увеличилось как общее число случаев привлечения к уголовной ответственности либо возникновения реальной угрозы предъявления обвинений (411 в 2017 году против 298 в 2016-ом), так и количество приговоров к реальному лишению свободы (соответственно, 43 против 32).

Подобная порочная практика приобретает уже масштабы национальной катастрофы. Это не может не сказываться на эмоциональном состоянии общества, особенно молодёжи, и поэтому часть молодых людей, талантливых дизайнеров, стартаперов, программистов из страха ни за что «попасть под статью» покидает страну, а другая — живет в нервном ожидании того, что за свободное мнение кого-то из них могут посадить на реальный срок, наказать за «мемасик» крупным штрафом, да и просто — «подарить» никому не нужную нервотрёпку с хождением по следователям и судам. И это всего лишь за мнение, высказанное в Сети. Всё это лишь увеличивает степень правового нигилизма и значительно уменьшает доверие россиян к государственным институтам власти.

Как ни прискорбно, но ряд крупных представителей российского интернет-бизнеса своими действиями или, наоборот, пассивным наблюдением «со стороны, над схваткой» лишь увеличивает печальную статистику наказаний «за мыслепреступления». В частности, одна из крупнейших российских технологических компаний Mail.Ru Group, которой принадлежит ряд популярных интернет-сервисов, в том числе социальная сеть ВКонтакте и Одноклассники, стала невольным пособником российских правоохранительных органов и кабинетных «ловцов экстремистов», которые массово возбуждают дела против простых российских граждан, реализующих своё законное право на свободное выражение мнения. Вышеупомянутая соцсеть ВКонтакте давно ассоциируется с «токсичным» ресурсом, от которого в последнее время стало отказываться всё большее количество пользователей ради собственной безопасности. Пользователи соцсетей активно начали обсуждать удаление публикаций и выход из социальных сетей из-за уголовных дел. В поисковой системе Яндекс число запросов «удалить вк» выросло с 124 000 в сентябре до почти 168 000 в июле этого года. Несмотря на огромную популярность данного ресурса!

РосКомСвобода высоко ценит стремление руководства Mail.Ru восстановить справедливость в отношении тех россиян, к которым уже были применены те или иные санкции в связи с их постами в интернете, однако мы считаем, что это ничтожно мало, по сравнению с тем, что российский технологический гигант в состоянии сделать в данный момент. Мы предлагаем столь серьёзной и основательной интернет-компании не бросать слов на ветер, а начать на регулярной основе раскрывать перед своими пользователями информацию, включая устную, о запросах спецслужб, правоохранителей и других государственных структур и органов, о количестве и содержании этих запросов, о том, какое количество информации было выдано, а какое количество запросов отклонено. Большие западные интернет-корпорации, уровню которых безусловно соответствует Mаіl.Ru Group, ежегодно публикуют подобные отчеты о рамках возможностей текущего законодательства. К примеру, согласно рейтингу Ranking Digital Rights, Mаіl.Ru заняла одиннадцатое место среди 12 интернет-компаний и мобильных экосистемных компаний по уровню прозрачности в части соблюдения свободы выражения мнений и конфиденциальности, и это, естественно, никак не улучшило индекс компании в 2018 году. Примечательно, что Mаіl.Ru раскрыла значительно меньше позиций политики конфиденциальности, чем другая крупная российская интернет-компания — Яндекс. Функционируя во всё более ограничиваемой интернет-среде [внутри РФ], достаточно сильно мешающей компаниям открыто действовать в плане защиты прав человека, Mаіl.Ru могла бы, по крайней мере, быть более прозрачной в отношении ключевой политики и методов, влияющих на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни.

Компания ничего не рассказывает о том, как она обрабатывает требования правительства по удалению контента или передаче пользовательских данных, хотя подобная отчетность о запросах властей не запрещена законом.

Компании не хватало прозрачности и в вопросе того, какие пользовательские данные собираются, для каких целей (в том числе для рекламы), а также какие меры предпринимаются для их защиты.

РосКомСвобода считает, что более прозрачный подход поможет в кратчайшие сроки улучшить ситуацию с чрезмерным «возбуждением уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях» и поможет сотням и тысячам людей не стать жертвами «палочной» системы отчётности российских силовиков.

Основные рекомендации, которые помогут компании Mаіl.Ru Group помочь в борьбе с неконтролируемым правоприменением «антиэкстремистского» и другого законодательства в отношении выражения мнений российских граждан в интернете:

1. Чётко обозначить приверженность соблюдению прав человека

Компания должна придерживаться принципов свободы выражения мнений, неприкосновенности частной жизни и прав человека, поскольку никаких юридических препятствий для их соблюдения не существует.

2. Быть более транспарентной в отношении требований к блокировке контента и раскрытию пользовательской информации

Компания обязана раскрывать информацию о том, как она обрабатывает правительственные запросы на удаление контента и раскрытию информации о пользователях, обязательно указывая — какие законы могут усложнить полную прозрачность.

3. Раскрыть процессы обработки пользовательской информации

Необходимо улучшить раскрытие информации о том, как обрабатываются пользовательские данные, а также сообщать пользователям — какие шаги необходимо предпринять для обеспечения безопасности этой информации.

4. Публиковать ежегодный отчет о прозрачности (transparency report).

Призываем Mаіl.Ru начать делать реальные дела, чтоб защитить людей от опасности преследования за лайки и репосты!

Не нужно пафосных слов! Нужны действия!

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