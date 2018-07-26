Глава ФПА: Адвокатское сообщество поддержит смягчение ст.282 УК РФ

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко, комментируя возможную отмену уголовной ответственности за репосты в интернете, заметил — сейчас сохраняется тенденция к расширению сферы уголовной ответственности, часто распространяясь на те области, где она неуместна, например — на этику и мораль. Поэтому связанные с возбуждением ненависти и вражды составы он считает неестественным элементом в уголовном законодательстве РФ. Однако не факт, что либерализация ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») исключит излишнюю репрессивность в этой сфере:

«Принятие законопроекта будет поддержано адвокатским сообществом, потому что мы мирная, гуманная профессия и любую декриминализацию априори приветствуем. Ведь суть нашей работы состоит в том, чтобы защитить человека от обвинений, причем независимо от того, насколько они обоснованны. Если будет принят такой закон, можно рассчитывать на снижение количества привлеченных к ответственности по этой статье. Но ведь найдется какая-нибудь другая статья, которую следствие сможет использовать для того, чтобы повышать в отчетности показатели количества возбужденных дел».

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В качестве примера он привел содержащуюся в Уголовном кодексе статью о защите авторских прав, которую «в течение десяти лет никто не применял, пока работников правоохранительных органов не посетила мысль, что у большей части российского населения на компьютерах установлены «левые» программы». Осознав неограниченные возможности применения данной статьи, поскольку почти в любом офисе можно найти подобные повод для возбуждения уголовного дела, госсистема успешно воспользовалась этим, «и вот теперь у компании Microsoft все покупают только лицензионные программы» [спорное утверждение — прим. РосКомСвободы].

Поэтому хотя адвокатское сообщество и приветствует законопроект о переводе 282-й статьи из уголовной в административную плоскость, они не строят иллюзий насчет заметного уменьшения количества привлеченных к ответственности, «поскольку найдутся другие статьи».

Напомним, законопроекты о либерализации вышеупомянутой статьи в конце июня текущего года внесли в Госдуму депутаты А.Журавлев, С.Шаргунов и О.Смолин. Их инициативу уже поддержала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая ранее заявляла, что статья 282 «сконструирована ущербно», отметив также размытость трактовки статьи, которая «может приводить к ошибкам».

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