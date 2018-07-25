Инициативу о либерализации 282 статьи поддержала омбудсмен Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает смягчение статьи 282 УК РФ об ответственности за возбуждение ненависти и вражды, в том числе путем репостов в социальных сетях:

«Такая инициатива заслуживает поддержки. Переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, в чем ее общественная опасность, повлечет ли она отрицательные последствия».

.

Напомним, с инициативой частично перевести «антиэкстремистскую» статью 282 УК РФ из уголовной плоскости в административную выступили депутаты А.Журавлев, С.Шаргунов и О.Смолин. Ими были внесены в Госдуму два законопроекта, № 495566-7 «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» (по вопросу уточнения ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и № 495611-7 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении административной ответственности за пропаганду ненависти, вражды и унижения человеческого достоинства), которыми предлагается заменить уголовное наказание за «экстремистские» посты штрафами или обязательными работами, либо админарестом, а также в случае отсутствия в действиях обвиняемых уголовно наказуемых деяний, декриминализовать их, переведя в административную плоскость. Рассмотрение обоих законопроектов может быть назначено на осеннюю сессию Госдумы.

Ранее, выступая с докладом перед Госдумой, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала проработать вопрос правоприменения данной «антиэкстремистской» статьи, пригласив депутатов поучаствовать в этом процессе. Омбудсмен заявила, что статья «сконструирована ущербно» и «любая размытость [трактовки статьи] может приводить к ошибкам».

.



.

Читайте также:

Омбудсмен Москалькова: статья 282 УК РФ сконструирована ущербно

🔓

Социологов выведут из-под экстремизма

🔓

Доносы помогают прокурорам раскрывать цифровые покушения на Россию

🔓

Экстремизм делят на части

🔓

Рассмотрение законопроектов по либерализации 282 статьи могут назначить на октябрь

.