Социологов выведут из-под экстремизма

Депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин внес в Госдуму законопроект №502864-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»», которым предлагается не считать противоправной информацию, связанную с социологическими исследованиями:

«Дополнить Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» статьей 3.2 следующего содержания: «Статья 3.2. Особенности применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отношении социологических исследований Деятельность, связанная с проведением социологического исследования, не может быть признана экстремистской. Вопросы, задаваемые в ходе научного или социологического исследования, как качественного, так и количественного характера, не могут быть признаны экстремистскими, равно как и материалы об общественно-политических настроениях граждан, собранные в результате такого исследования».

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В пояснительной записке Рашкин отмечает, что проведение социологического исследования зачастую связано со сбором информации о негативных тенденциях общественно-политической жизни, о протестных настроениях граждан, недовольстве теми или иными фактами политической обстановки или экономической ситуации. «На практике социологам, общающимся в ходе исследований с протестными группами, приходится сталкиваться с обвинениями уголовного характера», — утверждает он.

В качестве примера депутат вспомнил о случае Александра Крузе, студента юридического факультета Воронежского экономико-правового института, которого в декабре 2017 года Старооскольский городской суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения (прокуратура просила дать два года и два месяца). В основу обвинения легли четыре картинки, которые Крузе разместил в социальной сети — как поясняет защита, в рамках опроса для своей дипломной работы на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».

По словам разработчика, «в последние годы беспокойство общественных деятелей вызывает искусственная криминализация различных сфер общественной деятельности в связи с избыточным применением антиэкстремистского законодательства». «Преследование социологов за их деятельность может привести к тому, что общество будет оперировать неполными, искаженными, не соответствующими действительности сведениями о социальных процессах, что создает угрозу социальной стабильности».

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