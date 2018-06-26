«Антиэкстремистское» законодательство нуждается в глубоких изменениях

Глава партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев и депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект №495566-7 о переводе ответственности за возбуждение ненависти или вражды в разряд административных правонарушений. Депутаты отмечают: количество осужденных по ст. 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») неуклонно растет с 2012 года. «Наблюдаемая тенденция вызывает тревогу, поскольку может говорить о нарастании диссонанса между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной системы по отношению к гражданам, активно выражающим свою гражданскую, подчас патриотическую, позицию», – уверены они.

Действующая норма ч. 1 ст. 282 УК предусматривает наказание за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет».

По мнению авторов поправок, такая законодательная формулировка говорит о «законодательной неопределенности» нормы. Так, одно лишь наличие признаков «публичности», «использования СМИ или информационно-телекоммуникационных систем» представляется им недостаточным для обоснованности уголовного преследования.

К примеру, в разные годы за размещение «Майн кампф» в интернете наказывали по-разному. Так, во Владивостоке двое мужчин были приговорены за это деяние к штрафу по ст. 20.29 КоАП; в Чебоксарах 25-летняя жительница была приговорена к 100 часам обязательных работ по ч. 1 ст. 282 УК; в Туле местный житель получил предостережение прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности.

Поэтому депутаты предлагают перенести ч. 1 ст. 282 УК («действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»») из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях, куда с этой целью должна быть внесена новая ст. 20.3.1. Наказывать за эти деяния Шаргунов и Журавлев предлагают штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или арестом на срок до 15 суток.

282 — зло, но надо попытаться хотя бы перевести постинги, репосты и лайки из уголовки в административкуhttps://t.co/9toMnLAfMV — сергей шаргунов (@shargunov) June 25, 2018

От ст. 282 в УК остается только вторая часть, причем наказание по ней остается прежним.

Уголовное наказание парламентарии предложили оставить только за возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой.

Ранее Сергей Шаргунов заявлял, что

«…Россия должна быть страной свободомыслия. Конечно, я против любых призывов к насилию, но ведь часто речь идет просто о выражении мнения людей. Конечно, мой вопрос [Президенту Путину во время «прямой линии»] и про культуру, и про образование, ведь и у Пушкина есть суперрадикальные стихи, и они входят в его полное собрание сочинений. За экстремизм можно посмертно судить и его, и Толстого, и Достоевского, и Маяковского. Я считаю, что 282 статья (УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. — Прим. ФАН) — это зло. Дело даже не в правовой дискуссии с государством, а в том, что я хочу спасти конкретных людей. Тех, кто уже стал жертвами произвола, и тех, кто потенциально может таковыми стать. Ко мне постоянно обращаются люди из разных регионов страны с этой бедой. Они подвергаются уголовному преследованию за посты, репосты и создание якобы экстремистских сообществ. Например, за это отправлены на зону журналист Александр Соколов и его соратники по проведению референдума «За ответственную власть» Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. Проведение референдума — это, видимо, экстремизм и страшная крамола. А на самом деле они — по-настоящему патриотичные люди. Создатель этой инициативной группы Юрий Мухин был задержан вообще в Крыму, куда приехал из любви к этой земле, а ему прямо на пляже надели наручники. Главное, что у самих исполнителей нет никаких четких представлений о том, что такое экстремизм. Недавно региональный блогер сделал репост фотографии Парада Победы 1945 года, где были запечатлены поверженные немецкие знамена. Его за это обвинили в пропаганде нацизма — чистой воды маразм».

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Правительство и Верховный суд РФ, как следует из документов, приложенных к пакету, дали отрицательный отзыв на предложения Шаргунова и Журавлева еще весной 2017 года. Депутатам указали на формальное несоответствие законопроектов существующему законодательству, согласно которому внесение изменений в УК «осуществляется отдельными федеральными законами и не может быть включено в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования».

Кроме того, правительство сочло, что «пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснования необходимости вносимых изменений, более того, носит противоречивый характер», поскольку в ней «приводятся статистические данные, свидетельствующие о тенденции роста» преступлений, подпадающих под действие ст.282 УК. Верховный суд также обратил внимание на противоречивость законопроекта, но по другой причине. Суд резонно отметил, что в предложенной формулировке из состава ст.282 УК исключаются критерии публичности и использования интернета, что приведет к «расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы».

Оба депутата же считают, что принятие закона «позволит снизить излишнюю неоправданную нагрузку на уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, экспертное и судейское сообщество России, а также повысить доверие общества к российскому правосудию».

«Лайки, репосты и страстное выражение своей позиции не должно наказываться уголовно», — после внесения законопроекта в Госдуму заявил журналистам Сергей Шаргунов. Впрочем, по мнению самого автора поправок, шансы на принятие законопроекта незначительные». Объясняется это тем, что, согласно пункту «к» ст. 105 думского регламента, поправки в УК должны вноситься с отзывами правительства и Верховного суда. Сергей Шаргунов же сказал, что их пакет законопроектов внесен без них.

Эксперты в области права, журналисты и общественники уже начали давать свою оценку инициативе депутатов Шаргунова и Журавлева.

Так, Центр «Сова» заявил: «Мы поддерживаем идею реформирования антиэкстремистского законодательства, однако полагаем, что изменения должны быть тщательно продуманы».

Журналист Станислав Яковлев приветствует инициативу о декриминализации 282-ой статьи, но пока не особо верит в успешное принятие данного законопроекта.

Правозащитник, исполнительный директор юридической фирмы «Защита» Роман Хабаров хоть и с одобрением воспринял желание законотворцев провести либерализацию антиэкстремистской статьи, но в комментарии, который он дал РосКомСвободе, указал на принципиальную неконституционность ст.282 УК РФ:

«Ну что сказать. 282 антиконституционна по сути. Нынешняя ч.1 вообще не имеет права на существование. Ч.2 полностью охватывается другими составами (пункт «б» ч.2 ст.115, ч.1 ст.116, пункт «е» ч.2 ст.112, п.б ч.2 ст.213) и просто не нужна в УК. Предложенные изменения, конечно, направлены на гуманизацию и снижение репрессивности закона. Но ст.20.3.1 в своей диспозиции не содержит признака публичности, как обязательного признака правонарушения. А это значит, что по ней можно будет за рассказанный в узком кругу анекдот про чукчей, шотландцев или евреев привлекать к ответственности. То есть государство влезает своими коваными сапогами и грязными руками в ещё более приватную сферу нашей жизни. И приветствовать такое никак невозможно».

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«Репрессивные законы нужно отменять, — высказал свое мнение еще после «прямой линии с Путиным» политик Игорь Драндин. — Тысячи наших граждан сидят в тюрьмах ни за что. Статьи 282 не должно быть в уголовном кодексе. К сожалению, после вопроса Сергея ничего не изменится, но всё равно такие темы следует поднимать и обсуждать».

«Внесённый законопроект, — считает ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, — пример редкой законодательной инициативы последних лет, призванной не увеличить репрессии, а либерализовать закон, который последние годы испытывал наиболее радикальное применение в отношении пользователей соцсетей».

При этом он напоминает, что международные организации уже обращали внимание российских властей на сомнительность нашего «антиэкстремистского» законодательства:

«На самом деле, Европейская комиссия против расизма и нетерпимости Совета Европы ещё 5 лет назад выпустила заключение, в котором рекомендовала России реформировать собственное законодательство, в том числе изменить определение экстремизма в федеральном законе так, чтобы оно касалось лишь серьезных преступлений ненависти и насильственных преступлений, а также уточнить в законе критерии признания материалов экстремистскими. Однако российские власти умудрились проигнорировать все рекомендации Совета Европы и ситуация в стране за эти годы стала лишь еще хуже. Российские власти последовательно отрицают необходимость определения «насильственного экстремизма», который в отличии от обычных высказываний может представлять реальную общественную опасность. Поэтому указанный законопроект следует считать положительным, хоть у него и достаточно низкий шанс принятия. Однако пока это не будет сделано, жалобы в ЕСПЧ не прекратятся, а общественное недовольство и правовой нигилизм лишь будут усиливаться».

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Юрист РосКомСвободы также напомнил, что в перечне поручений по итогам «Прямой линии с В.Путиным» отдельным пунктом значится: «Предложить Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации провести анализ использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Доклад – до 15 сентября 2018 г. Ответственные: Анисимов А.В., Чайка Ю.Я.».

Напомним, с инициативой полной декриминализации ст.282 УК РФ также выступает фракция ЛДПР, а «ущербность конструкции» данной статьи недавно подтвердила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Судя по всему, власти уже заметили, насколько абсурдно работает правоприменение в «антиэкстремистском» законодательстве, и на это уже нельзя не обращать внимание. Будем надеяться, что в итоге это даст свои положительные результаты.

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