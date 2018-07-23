Рассмотрение законопроектов по либерализации 282 статьи могут назначить на октябрь

Сегодня состоится заседание Совета Государственной Думы, где среди ряда вопросов планируется обсуждение сразу двух законодательных инициатив депутатов А.Журавлева, С.Шаргунова и О.Смолина по части декриминализации ряда пунктов статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). На повестке дня законопроекты № 495611-7 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении административной ответственности за пропаганду ненависти, вражды и унижения человеческого достоинства) и № 495566-7 «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» (по вопросу уточнения ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Законопроект № 495566-7 предлагает заменить уголовное наказание за «экстремистские» репосты на штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов, или административным арестом сроком 15 суток. Причем за первое нарушение предполагается ввести административную ответственность, а за повторное и последующие — оставить уголовную.

Документом за номером № 495611-7 в КоАП от 30.12.2001 №195-ФЗ вносится новая статья — 20.3.1 «Пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Она описывает «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

В качестве наказания предполагается административный штраф на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Как указано в повестке заседания Совета Госдумы, комитет по государственному строительству и законодательству предлагает:

— направить в комитеты, комиссию и во фракции, Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ;

— назначить ответственным Комитет по государственному строительству и законодательству;

— включить в примерную программу законопроектной работы Гос.Думы на осеннюю сессию 2018 года (октябрь).

Напомним, в начале июля текущего года депутатом от фракции КПРФ Валерием Рашкиным в Госдуму также был внесен законопроект, касающийся декриминализации 282 статьи. Документом №502864-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»» предлагается не считать противоправной информацию, связанную с социологическими исследованиями.

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