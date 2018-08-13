Сможет ли ВКонтакте защитить пользователей от «посадок»?

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов на своей странице в этой же соцсети рассказал о грядущих изменениях в соцсети после нескольких резонансных дел об экстремизме за посты и мемы. По его словам, соцсеть выступает против «необоснованного» преследования за записи пользователей.

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«Статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете ухудшается. Пользователи «ВКонтакте» всё чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям.

«ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в интернете».

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Рогозов заверил, что удобство обмена и распространения информации лежат к основе ДНК соцсети, анонсировав введение дополнительных мер, ограничивающих доступ к материалам пользователей.

Во «ВКонтакте» сообщили об изменениях соцсети после нескольких нашумевших дел об экстремизме за посты и мемы. Приватные страницы возвращаются. pic.twitter.com/IIcNVLbDCa — Рамблер/ (@ramblerru) August 13, 2018

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В прошлом году, напомнил он, все альбомы с сохраненными фотографиями были переведены в приватный режим по умолчанию, поскольку «далеко не каждый понимал предназначение этого альбома», и с тех пор сохранённые для личного пользования изображения, уверяет Рогозов, не являются открытыми для внешних глаз.

Он также рассказал, что в ближайшее время соцсеть введет возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

В последнее время соцсеть ВКонтакте всё чаще и чаще оказывается в центре скандалов, связанных с непрозрачной политикой компании в плане сотрудничества с правоохранительными органами России. Печальная статистика говорит о том, что большинство приговоров или возбуждаемых по «экстремистским» статьям дел за публикации в интернете приходятся именно на эту соцсеть. О предоставлении пользовательских данных российским силовикам еще в 2016 году заявлял глава пресс-службы ВКонтакте Евгений Красников, но тем не менее россияне продолжали постить спорные картинки, новости, фильмы, аудиозаписи и оставлять резкие комментарии, которые правоохранительные органы могли расценивать как противоправные. Чаще всего силовики обвиняют пользователей в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих или пропаганде нацизма.

Реагируя на заявление владеющей ВКонтакте компании Mаіl.Ru Group, которая призвала амнистировать осужденных за лайки и репосты в соцсетях россиян, РосКомСвобода обратилась к российскому IT-гиганту с предложением принять ряд конкретных действий, которые, по нашему мнению, должны привести к существенному снижению числу возбуждаемых административных и уголовных дел за постинг и репостинг.

Наиболее резонансными событиями последнего времени в плане преследований за посты в интернете стали четыре случая в Алтайском крае. Один из них — случай с Марией Мотузной, обвиняемой в «оскорблении чувств верующих» по доносу двух студенток, также нашедших противоправный контент на страничке другого барнаульца — Даниила Маркина. Сейчас над Марией идет суд, в ходе которого общественности были предъявлены весьма интересные данные. Перечень информации, переданный о Марии Мотузной администрацией ВКонтакте следствию, впечатляет.

По признанию Марии, ресурс сдает своих пользователей «с потрохами», а на 40 страницах находится один лишь перечень IP-адресов, с которых она заходила на свою страницу в 2016 и 2017 годах.

Таким образом, судя по опубликованным сведениям, «ВКонтакте» передает правоохранителям следующие сведения:

адрес личной страницы пользователя;

дату создания страницы;

номер телефона и адрес электронной почты;

все IP-адреса, с которых пользователь заходил на свою страницу;

дату и время захода на страницу;

историю изменений имени пользователя, пароля, привязанного к странице номера телефона;

историю обращений в службу поддержки социальной сети;

историю блокировок.

В свою очередь представители ВКонтакте объяснили ситуацию с передачей данных пользователей правоохранительным органам требованиями законодательства: «За непредоставление информации по официальным запросам предполагается ответственность, в том числе уголовная. Мы очень тщательно проверяем корректность оформления каждого запроса — те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа. Однако в запросе не раскрываются конкретные обстоятельства дела — мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу «за мем»».

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«Изменение настроек приватности во «ВКонтакте» сможет спасти от преследований лишь отдельных людей, но не изменит ситуацию кардинально. Надо искать причины интереса к пользователям «ВКонтакте» внутри самой социальной сети. Не секрет, что руководство «ВКонтакте» (как и материнской компании Mail.ru Group) крайне «дружелюбно» относится к запросам со стороны правоохранительных органов и предоставляет информацию об активности пользователей даже без официальных запросов. Были случаи, когда людей привлекали к ответственности и за те записи, которые были закрыты от остальных пользователей». Социальной сети стоит формализовать взаимоотношения с правоохранительными органами и обязательно публично прописать этот порядок. Кроме того, «ВКонтакте» может публиковать отчеты и статистику запросов со стороны правоохранителей, а также оказывать своим пользователям юридическую помощь. Только при этих условиях возможно сократить случаи необоснованного преследования со стороны правоохранительных органов», — отметил в разговоре с РБК Артем Козлюк, руководитель РосКомСвободы.

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Многие юзеры заметили расхождения в позиции соцсети относительно предоставления пользовательских данных и неожиданной поддержкой свободы выражения мнений в соцсетях. Так и относительно уверений управляющего директора ВК Андрея Рогозова у русскоязычных пользователей интернета нет уверенности в искренности соцсети:

Еще раз о Вконтакте. Если вы до сих пор не можете распрощаться с ВК, удалите хотя бы свою нынешнюю страницу и создайте новую.

ВК хранит логи чуть ли не с 2010 года, поэтому вы можете оказаться в тюрьме за картинки или музыку, о которой даже не помните… pic.twitter.com/UmPycbwT0i — Лютый Тасик 🇷🇺 (@Lutans_com) August 13, 2018

ВКонтакте очень смешные конечно, выступают с позой "Вернись ко мне я все прощу", но получается не очень — рома бордунов (@romabordunov) August 13, 2018

Наши источники в ВКремле сообщают, что подготовлен проект указа, по которому все, кто решил выйти из фсбшной сети ВКонтакте, будут автоматически направлены в социальную сеть ВТюрьме. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) August 13, 2018

Вчера мы узнали, что ВКонтакте дает доступ к IP-адресам пользователей, истории смены имени и пароля, телефон, почту,адрес страницы,дату регистрации и время входа на сайт,а сегодня ВКонтакт переобулся в полете и решил позволить пользователям создавать непубличные аккаунты. 🤷‍♀️ — ☢Новини свидомости☢ (@NataliyaTelula) August 13, 2018

ВКонтакте придумали театр борьбы с театром безопасности, постмодерн уходи — седеющий трупоед (@kazdalevsky) August 13, 2018

Ух ты! Сеть Вконтакте обещает анонимные аккаунты, содержимое которых будут видеть только друзья. Раньше можно было присесть за мемы из закрытого альбома, а теперь можно будет присесть за мемы из анонимного аккаунт. Изменения на лицо, так сказать. — Патриций Патрикеевич (@VulpesHoole) August 13, 2018

Предпоследний абзац шикарен. То ли господин Рогозов в ВК пару лет, то ли реально уже все позабыли, но преподносить как революционную идею то, что было изначально — это пушка. pic.twitter.com/pl64Rhp3vV — sit back and listen (@CallM3PLZ) August 13, 2018

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«Может, я чего-то не понимаю в интернете и в преследованиях за репосты, — удивляется журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, — но как эти нововведения могут помешать посадкам? Были же, кажется, уголовные дела и по удаленным постам и по френдз-онли постам. Мне кажется, это совсем не шаг в борьбе с посадками за репосты, это имитация этой борьбы».

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Политик и один из основателей Общества защиты интернета (ОЗИ) Леонид Волков тоже не уверен в желании ВК пойти на встречу пользователям:

«Пиарщики усмановского холдинга Мэйл.Ру Групп (далее — МРГ) находятся в состоянии легкой истерики: общественное мнение вполне справедливо обратило, наконец, внимание на то, что почти 100% уголовных дел о посадках за репосты приходится на пользователей соцсети ВКонтакте, и что все эти дела были бы попросту невозможны без крайне активного, чтобы не сказать, инициативного сотрудничества МРГ с террористами из «центров Э» по всей стране.

Все больше звучит призывов «выпиливаться из ВКонтакте», и, видимо, это не только призывы, но и уже какая-то весомая статистика — иначе МРГ не выпустила бы поспешного пресс-релиза, призывающего перестать судить за репосты, и не анонсировала бы «самой масштабной реформы приватности».

Но пресс-релиз — это лишь слова; слова Усманова мало что стоят. А «реформа приватности» вообще пока не очень понятно, как поможет. А между тем, если бы МРГ действительно хотела бы изменить сложившуюся людоедскую практику, она могла бы это сделать давным-давно тремя простейшими шагами».

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В качестве данных шагов Волков перечисляет: 1. Публичность, 2. Информирование, 3. Защиту. «Если МРГ на самом деле не наплевать на своих пользователей, как она пытается сейчас рассказать в своих пресс-релизах», — добавляет он.

Насколько серьезно решила подойти к защите пользователей ВКонтакте, говорить пока рано, но факт потери доверия пользователей, которое сложно будет вернуть хотя бы на прежний, «доэкстремистский» уровень, налицо. Возможно, команда Mail.Ru Group действительно уже сделала хоть и крайне поздние, но всё же правильные выводы, особенно с учётом того, что сами власти склоняются к некоей либерализации (как они сами себе это представляют) «антиэкстремистского» законодательства, и через какое-то время количество приговоров за посты в интернете всё-таки снизится. Пока же взгляд правозащитников и российских пользователей интернета на эту проблему достаточно скептический, и эти сомнения вполне обоснованны.

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