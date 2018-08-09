Обращение в Mail.Ru Group от РосКомСвободы: что делать, когда пользователей судят за репосты

Председателю совета директоров
компании Mail.Ru Group
Гришину Дмитрию Сергеевичу
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
Мы поддерживаем позицию компании Mail.Ru Group в отношении массовых возбуждений уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях (corp.mail.ru/ru/press/releases/10331) и также считаем, что в подавляющем большинстве подобных случаев опасность для общества от перепостов мемов, анекдотов, сатирических картинок и текстов отсутствует, а действия российских правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальным угрозам и только способствуют нарушениям прав граждан на свободу слова и выражения, закрепленных в Конституции РФ.
Вместе с тем, мы призываем Mail.Ru Group предпринять прямые шаги по снижению подобных случаев, которые приводят к возбуждению уголовных и административных дел, в связи с чем мы опубликовали открытое обращение к Вашей компании: roskomsvoboda.org/40808
Не секрет, что практически все “дела за репосты” в России за редким исключением возбуждаются на пользователей социальной сети “ВКонтакте”, которая принадлежит Mail.Ru Group. Мы уверены, что от позиции и действий Вашей компании в первую очередь зависит судьба людей, которые привлекаются по данным делам. Мы предлагаем конкретные действия, которые Вы можете предпринять для исправления текущей печальной ситуации:
- Первыми в России начать публиковать регулярные отчеты о государственных запросах по доступу к данным пользователей всех интернет-сервисов, принадлежащих Mail.Ru Group, а также запросы на удаление той или иной информации, исходящих от органов государственной власти и судебной системы. Подобные публичные отчеты представляют раз в полгода практически все ведущие международные IT-компании (т.н.Transparency Report) и это является хорошей практикой повышения уровня доверия и открытости между сервисом и его пользователями, а также является одним из факторов контроля за действиями правоохранительных структур со стороны отрасли и граждан.
- Провести проверку ответственных сотрудников и прекратить практику “звонкового права”, когда представителям ФСБ, СК РФ, Прокуратуры, Роскомнадзора и другим госведомствам без официальных процедур со стороны компании предоставляется возможность доступа к данным пользователей, отслеживанию их связей, доступ к закрытым публикациям, принудительного удаления тех или иных материалов. Необходимо максимально формализовать взаимодействие сервисов Mail.Ru Group с представителями госорганов, чтобы все их действия носили законный характер и не служили произволу и “палочной отчетности”, которую легко пополнять вне формальных процедур. Именно из-за этого дела на пользователей “ВКонтакте” инициируются массово — из-за лёгкости доступа к личным данным граждан без сложных бюрократических процедур, что провоцирует “паразитирование” правоохранительных органов на темах “экстремизма” и “оскорбление чувств”.
- Опубликовать в открытом виде процедуры предоставления доступа к данным пользователям сервисов Mail.Ru Group по запросам от правоохранительных органов, надзорных ведомств и спецслужб.
- Предоставить пользователям сервисов Mail.Ru Group инструмент, который бы мог их предупредить о возможной опасности при публикации/репосте сомнительного контента. Для этого необходимо разработать соответствующий сервис, который бы определял “контент на грани” и провести его широкое публичное тестирование.
- Принимать активное участие представителям Mail.Ru Group на открытых процессах при возбуждении дел в отношении пользователей Ваших сервисов: выступать свидетелями со стороны защиты, экспертами, предоставлять юридическую помощь, запускать медийные кампании в поддержку своих пользователей, которых осуждают явно несправедливо.
Мы готовы оказать помощь компании Mail.Ru Group в организации всех представленных выше шагов и привлечь к данному процессу другие отраслевые и общественные компании.
9 августа 2018 года
Руководитель общественной организации “РосКомСвобода”
Козлюк Артём Валерьевич
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Сможет ли MailRu на деле защитить пользователей от преследований за лайки и репосты?
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