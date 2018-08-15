Минцифры одобрило инициативу c декриминализацией лайков и репостов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило положительный отзыв на проект закона об отмене уголовного наказания за экстремистские публикации и репосты в интернете, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин:

«Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов».

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Напомним, инициаторами двух законопроектов, которые предполагают частичную декриминализацию репостов в интернете, выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ).

Депутаты предложили оставить уголовную ответственность только тех в случаях, когда, как говорится в пояснительной записке, «деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой».

Во всех остальных случаях они предложили обходиться штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Верховный суд РФ в своем отзыве к законопроекту утверждал, что что документ фактически декриминализует первую часть 282-й статьи УК РФ.

«Реализация указанных предложений приведет к фактической декриминализации деяния, предусмотренного частью 1 действующей статьи 282 УК РФ, и расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий, что свидетельствует о противоречивости законопроекта», — сообщается в отзыве.

Между тем, уже появился ответ представителей Госдумы на обращение Mаіl.Ru Group, которая предлагает амнистировать всех осужденных за посты в интернете граждан. Глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что «при обсуждении данного вопроса не следует ограничиваться только «битьём по хвостам», следует сконцентрировать усилия на совершенствовании правоприменительной и нормативной практики, чтобы случайные, невинные люди не страдали в будущем от некорректно вынесенных судебных решений». В общем, похвалил или поругал глава думского инфокомитета компанию Mаіl.Ru Gruop за новую инициативу, опять не очень понятно — что ж поделаешь, такой вот неповторимый стиль донесения информации у данного парламентария.

Он также напомнил о разъяснении Верховного суда о том, что факт публикации лайка или репоста не является правонарушением без учёта всех обстоятельств и контекста содеянного.

«Данное разъяснение, к сожалению, не всегда принимается во внимание в судебной практике, что, безусловно, требует корректировки», — подчеркнул Левин, напомнив также о рассмотрении парламентом в данный момент инициативы депутатов Шаргунова и Журавлева о декриминализации ст.282 УК РФ.

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