Новогодний микротренд на цифровую «амнистию»

Суд прекратил уголовное дело язычника Владимира Мануйленко из Екатеринбурга по статье 282 за посты ВКонтакте. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков:

«Рабочий год начался с позитивных новостей. Верх-Исетский суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело Владимира Мануйленко. Напомним, СК возбудил уголовное дело 18 апреля 2018 г. в отношении неустановленного лица за размещение двух постов на странице «Владимip ориевич серга» в сети «ВКонтакте». Следователь посчитал, что эти материалы опубликованы «с целью возбуждения ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности, действуя умышленно, публично, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет». Затем у Мануйленко прошел обыск. В октябре его помещали на месяц в психиатрический стационар на экспертизу».

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Судья удовлетворила ходатайство прокурора о прекращении дела за отсутствием состава преступления в связи с изменениями в статье 282 УК РФ. «Медиазона писала подробный материал о деле Владимира Мануйленко. Защищал его адвокат Агоры Алексей Бушмаков», — напомнил Чиков.

«Майнуленко — сравнительно безобидный чудак, которого судили за репост «ВКонтакте» двух «языческих» записей, в которых обнаружились антисемитские высказывания, — напоминает в своём Telegram-канале заместитель шеф-редактора Znak.com Дмитрий Колезев. — При этом сами тексты не были признаны экстремистскими».

В Хабаровском крае следствие закрыло дело об экстремизме за репост в «Одноклассниках». Местный врач попал под следствие за то, что на его странице в «Одноклассниках» появилась картинка с подписью, оскорбляющей других людей по национальному признаку. Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Адвокат Константин Суковатый смог доказать обвинению, что врач здесь не при чем. Картинка появилась на странице его клиента, потому что он состоял в одной группе с человеком, который ее загрузил в Сеть. Дело было закрыто еще в декабре 2018 года в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал указ о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.

Теперь нельзя будет возбуждать уголовное дело против людей, впервые преступивших закон. При этом их деяние не должно представлять «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза за год.

По статистике Генпрокуратуры, 75% уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Верховный суд призвал быть внимательнее к этой категории правонарушений.

Представитель фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков не видит причин для оптимизма в частичной декриминализации ст.282 УК РФ и предлагает полностью отменить уголовное наказание за повторное правонарушение.

«Исключить из законопроекта административную преюдицию, то есть уголовную ответственность за повторный административный проступок, который выражается в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства», — считает депутат.

Согласно действующему закону, уголовная ответственность может наступить лишь за те деяния, которые являются общественно опасными, отметил парламентарий. «Таким образом, сегодня не является преступлением действие, которое формально содержит признаки деяния, предусмотренные 282-й статьёй, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности», — рассуждает депутат.

«Теперь же у нас получится так, что за мелочевку будет наступать административная ответственность, а вслед за ней при повторном совершении малозначительного проступка административного, за который будет наступать административная ответственность, наступит и уголовная ответственность. Таким образом, закон существенно ужесточается», — резюмирует он.

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