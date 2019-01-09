Facebook как место для дискуссий с Цукербергом

Глава Facebook Марк Цукерберг дал очередное новогоднее обещание: проводить дискуссии о будущем технологий в обществе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

По задумке Цукерберга, он каждые «несколько недель» будет встречаться с лидерами мнений, экспертами и другими членами IT-сообщества. В каком именно формате пройдут беседы, пока неизвестно, но глава Facebook назвал несколько деталей: он постарается делать дискуссии нескучными и полностью открытыми.

Цукерберг предположил, что трансляции могут идти на его страницах в Фейсбуке и Инстаграме, или в каких-либо других медиа:

«В таких дискуссиях есть и личный для меня челлендж. Я инженер, который привык воплощать идеи и надеяться, что они скажут всё сами за себя. Но если учитывать важность того, что мы делаем, этого уже недостаточно. Поэтому я собираюсь переступить через себя и поучаствовать в некоторых из этих дебатов о будущем, компромиссах, с которыми мы сталкиваемся, и о том, куда мы хотим идти».

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Когда состоится первая дискуссия, он не уточнял.

В начале января нового года Марк Цукерберг объявил — его главной целью в 2019 году станет масштабная работа над ошибками в Facebook. Для общественности и СМИ это стало важным знаком, ведь если в прошлом своими персональными целями Цукерберг называл мелкие задачи вроде прочтения 23 книг за год или изучения китайского языка, в этот раз он пообещал сосредоточиться на решении проблем своего детища.

В течение 2018 года компания попала в несколько крупных скандалов. Её в том числе обвинили в использовании в качестве рупора «пропаганды», уличили в утечке данных 50 миллионов человек и раскритиковали за заказную критику конкурентов.

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