Комитет ГД поддержал наказания за оскорбление власти и публикацию фейков

Являющийся комитетом-соисполнителем, комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект №606596-7, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу. Новой нормой предлагается за такие онлайн-деяния ввести наказание в виде штрафа от 1 тысяч до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Заместитель шеф-редактора «Знака» Дмитрий Колезев справедливо заметил, что наряду с положительным трендом на прекращение уголовных дел по 282-й статье совершенно странно выглядит продавливание достаточно репрессивной инициативы о наказаниях за выражение собственного мнения относительно властей:

«Примут законопроект Клишаса — и начнется у нас новый этап цензуры. А все почему? Потому что молчим, не возмущаемся, устраняемся от политических действий, безразлично или в лучшем случае иронически реагируем на новые запреты. Если государству не мешать наступать на наши права — оно и будет наступать».

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И хотя Клишас в интервью «Новой газете» уверяет, что критика властей, шутки над действиями государственных органов власти под действие закона не попадут, никакой гарантии его слова россиянам, естественно, не дают.

Также сенатор утверждает — законопроект является его идеей, а не Кремля, хотя «там» поддержка есть, но нет уверенности в доведении инициативы до третьего чтения в том виде, в котором она была внесена в Госдуму.

Кстати, упоминание слова «Госдура» в шутку вполне приемлемо — где есть юмор, там многое допустимо. «Но если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав», — говорит сенатор.

«Рассказ о коррупции неуважением к власти не является — это 100%», — также уверяет он.

Клишас предсказуемо ссылается на «такие же» запреты в Германии и Бельгии: «…такого рода действия являются уголовными преступлениями, которые подлежат ответственности, включая лишение свободы сроком до трех лет». Правда, что это за законы — он не уточняет.

Также комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект №606593-7 «О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»», запрещающий публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, создающую угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка.

В дополнение к обеим инициативам внесены сопутствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушение вплоть до ареста.

В целом же, если судить по тому, как быстро приступили к рассмотрению законопроектов Клишаса-Боковой-Вяткиной профильным комитетом с последующим его одобрением, есть большая вероятность того, что данные инициативы будут приняты. Тем более, с учётом «пробивного» бэкграунда самого сенатора, который в конце прошлого года обсуждался во многих СМИ. «Законопроекты Клишаса всегда разрабатываются по итогу согласования со всеми заинтересованными сторонами, — заявлял ранее источник РБК в Совфеде. — Поэтому все или почти все они проходные».

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